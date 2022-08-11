倫常慘案｜狠母扔4歲女落樓致死　扮意外因1鐵證被捕　揭心寒殺機

常言道「虎毒不吃兒」，但印度有母親因女兒殘障又聾又啞感到失望，竟然狠心把4歲大女兒從4樓扔落街，親手把女兒殺掉，之後再裝成看到女兒不小心摔下樓，自己則攀過欄杆大聲呼，更需由其他人救回安全地方。不過，現場閉路電視（CCTV）把狠母的所作所為全程錄下，成為殺女鐵證，她目前已被警方拘捕。



但印度有母親因女兒殘障又聾又啞感到失望，竟然狠心把4歲大女兒從4樓扔落街，令女兒慘死。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發上周四（8月4日）下午，印度卡纳塔卡邦邦加羅爾（Karnataka Bengaluru）34歲女牙醫蘇施瑪（Sushma Bharadwaj）帶着4歲女兒出門，沒想到卻在住處4樓陽台把女兒扔落街，當場掉在地下的籃球場。而蘇施瑪之後攀過欄杆大聲呼救，其後被1名女子和1名男子救回安全位置，當時蘇施瑪聲稱女兒是不小心摔下樓。他們找到重傷的女童後，蘇施瑪隨即抱着女兒到醫院，惟最終不治身亡。

恐怖殺女過程逐格睇▼▼▼

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這宗表面上是不幸喪女的悲劇，最終卻被揭穿是狠母殺女的倫常慘案，因現場閉路電視把蘇施瑪所作所為拍下，她事後被警方拘留，承認故意把女兒從露台下，還辯稱當時自己也想自殺。

惟事件可能有更心寒的內情。報道指，現年34歲的蘇施瑪於 12年前結婚，但與丈夫一直沒有小孩，至4年前靠人工受孕終於成功誕下女兒。喜得掌上明珠，蘇施瑪起初相當疼愛女兒，惟卻迎來殘酷現實，她發現女兒至2歲仍未懂得說話，對父母的叫喊也沒有反應，終發現女兒原來又聾又啞，蘇施瑪相當失望。

扔下女兒後，蘇施瑪裝作是女兒不小心摔下樓，惟整個過程已被閉路電視拍下。（影片截圖）

3個月前，蘇施瑪曾把女兒遺棄在火車上，回到家後宣稱女兒失蹤，丈夫緊張報警，最後鐵路局在火車上找回女兒，意味蘇施瑪已非首次想「謀害」自己的骨肉。