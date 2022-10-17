《人中之龍》真人版？東京「準暴力團」100人餐廳群毆　結局是…

食飯突然打群架，猶如電視遊戲《人中之龍》真人版？日本池袋日前發生了1宗罕見的百人毆鬥事件，有指是1個「準暴力團」為了慶祝早前入獄的成員獲釋，於是預定了餐廳歡聚，其間爆發衝突，最終演變成「100人大亂鬥」。毆鬥過後，警方到場發現大部份人已經離去，剩下的幾人中，1名男子頭部輕傷送院。事件在網上引起熱議，有網民笑言「剛放出來又要被抓回去」、「100人打鬥才1人受輕傷？」。



本月16日，池袋1所法式餐廳發生罕見的百人毆鬥事件。一行共約100人的團體食客前來用餐，其間突然互毆，店員因此報警求助。（「TBS電視台」圖片）

綜合外媒報道，事發於本月16日，1所位於東京池袋3丁目「Sunshine 60」58樓的餐廳內發生了大型毆鬥。當日晚上6時，一行共約100人的食客到達位於58樓的景觀餐廳用餐，其間發生爭執並釀成暴力衝突。約晚上6時半，警方接獲餐廳店員報警求助指店內正發生近百人的大型毆鬥，「大約有100名顧客在互毆，但不知道原因」。

警方趕到時，店內大部份人已經逃去，只剩下幾人，其中1人報稱頭部受輕傷，需送院治理。而當時餐廳大門已被打爛，破碎的啤酒瓶及玻璃杯散落在店內各處。延至晚上8時左右，仍有約10名警察在店前守候，通往58樓的2部電梯被圍封，暫停使用，其中1部電梯內遺下1塊染有血漬的布及啤酒瓶。

有指參與毆鬥的人來自1個「準暴力團」，當時是為了替剛出獄的同伴「接風洗塵」，才訂下餐廳慶祝，沒想到最後演變成群毆。（「TBS電視台」圖片）

據報，參與毆鬥的人來自1個「準暴力團」，並不屬於任何幫派，但就與「暴力團」一樣會從事非法活動，不過「準暴力團」的成員流動性相對較高，組織內部階級並不分明。報道又指，該團成員是為了替剛出獄的同伴「接風洗塵」才訂下餐廳慶祝，沒想到最後演變成群毆，至於衝突發生成因仍在調查中。

該餐廳是1所法式餐廳，以欣賞夜景聞名，人均消費在7,000至20,000日圓之間（港幣約369至1056元）。消息指當晚除了「準暴力團」的成員外，餐廳當日並沒有招待其他顧客。至於財產損失等，現時仍在估算中。

（綜合）