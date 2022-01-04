蘭桂坊MMA｜躁男毆熱褲妻：我做錯乜？　魚蛋男出手：你乜X嘢都錯

【中環蘭桂坊打交／MMA】中環蘭桂坊再上演「街頭MMA（綜合格鬥）」！網上昨日（1月4日）瘋傳影片，顯示於中環蘭桂坊近德己立街雲咸街交界，1名身穿長褲衛衣的年輕男子，與穿着熱褲的女子在街頭糾纏打鬥，雙方一度倒在地上拉扯及互相出腳，其間躁男爆粗怒吼：「我有乜X嘢做錯呀？你講吖！你打我？」其時1名雙手各拿着1碗魚蛋男子上前，企圖阻止躁男子繼續打女女人，詎料躁男衝前，出類似柔道摔技，把女子重重摔在地上，現場圍觀人士起哄，有人大叫：「你老婆嚟㗎！」魚蛋男見狀大怒，立即丟下手上魚蛋把躁男推開，爆粗大鬧：「你乜X嘢都做錯呀！」片段瘋傳後，有網民認為男人不應打女人，亦有網民認為無論有何理由，男女都好，都不應訴諸暴力。



網上片段顯示一對男女在中環蘭桂坊近德己立街雲咸街發生爭執，其間有雙手拿着魚蛋的男子企圖勸左，但躁男使出類似柔道摔技，把女子重重摔在地上，現場大士起哄，有人大叫：「你老婆嚟㗎！」（IG用戶「lankwaibraw」影片截圖）

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片段由IG用戶「lankwaibraw」於周一（3日）晚上載，片長約1分鐘，甫開始見到一對男女在地上糾纏拉扯，當中穿灰衛衣的男子抓着女子爆粗質問：「你做乜X嘢啊？我有乜X嘢做錯。你講啊！你講啊！！你講啊！！！你講我有咩做錯？你打我？傻X咗啊？」身穿熱褲、長靴、白色外套的啡長髮女子未有作聲，多次伸腳踢向男子企圖掙脫，旁邊1名穿黑衣女子嘗試拉開雙方但未能成功。

其後1名身穿黑皮褸、雙手各拿一碗魚蛋的男子上前，企圖將該對男女分開，而白衣女子乘機掙脫，灰衣男卻再度衝前，毫不留情地以類似柔道摔技將白衣女重重摔在地上，現場圍觀人群頓時起哄，有人大叫：「你老婆㗎！」皮褸男見到女子受到重擊，疑不值對方打女人惡行，憤怒地把2碗魚蛋擲起，然後衝前大力把灰衣男推開，又大喊：「你老婆嚟㗎！你乜X嘢都做錯呀！」灰衣男被推到男路的圍欄，與皮褸男糾纏，反問：「我有咩做錯啊！」現場多人則查看白衣女子情況，片段最後見到有警員到場，未知事件最後有何發展。

另一角度的影片見到，魚蛋男企圖把拉扯中的男女隔開。（IG用戶「lankwaibraw」影片截圖）

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IG用戶「lankwaibraw」於周二晚上載另一角度拍攝的短片，只見白衣女被摔後一度倒在地上無反應，其後有人上前查看其情況，她終於慢慢地撐起身體坐着，看來傷得不輕。現場圍着者紛紛直斥灰衣男過份。

片段其後在多個社交網站瘋傳，有網民認為無論如何都不應該打女人，「咩理由都好，唔好打人」、「打女人，冇用」、「打人唔啱，何況係女人」、「如果真係人咃二公婆嘅事，外人最好少去理」、「當街打人，黐線」。亦有網民質疑為何旁觀的人無人出手相助，「咁多人食花生唔幫手，打到咁都食花生」。