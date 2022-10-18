仙氣女教師流浪街頭影片瘋傳　背後故事極心酸：什麼也不想做了…

世間真的太艱難。近日內地一段廣東深圳「仙氣流浪女」影片引起網絡熱論，原來她本於河南任職教師，但為了尋找高薪工作機會毅然辭職到深圳闖蕩，未料2個月仍未找到工作，身上的錢也快花光，連住的地方都沒有，每天只能流浪在「天橋底」過夜；面對殘酷現實，女子亦感到沮喪，直言「現在什麼也不想做」。不少網民看過「流浪女」故事大表同情，但亦有網民認為她「裸辭」是「身在福中不知福」、「好多人連工作機會都沒有」。



內地一段廣東深圳「仙氣流浪女」影片引起網絡熱論。（影片截圖）

據內地媒體報道，深圳寶安龍華區一處天橋有一名穿白色洋裝、綁着公主頭的女子連續幾天就地過夜。由於她衣着乾淨、妝容精緻，「一點也沒有邋遢的感覺」，看起來不像一般流浪者，引起關注，內地專門幫助流浪者的網紅「楊哥」都前來查看情況。

女子透露，她是來自河南開封的數學老師，因聽說深圳是大城市工作機會多，教師薪金可達1萬至2萬人民幣（1.1萬至2.2萬港元），遂辭去家鄉工作到深圳闖蕩。但現實不似預期，女子在深圳待了2個月都未找到工作，連面試機會也沒有，如今錢快花光，連吃飯都成問題，更遑論住宿。

女子直言，之前沒想過找工作會這麼麻煩，而且除了教師自己什麼都不懂，現在相當迷茫沮喪，後悔當初辭職來深圳，「對找工作有些氣餒，現在什麼也不想做」。但問到有否考慮回鄉，女子卻搖頭表示不願意，怕成別人笑柄，只能到處看看還有否屬於自己的機會。

女子直言現在相當迷茫沮喪，後悔當初辭職來深圳。（影片截圖）

事件惹來熱議，不少網民同情女子遭遇，指大城市雖然收入高，但競爭更激烈，結果往往不似預期。也有網民認為女子裸辭是「身在福中不知福」，「好多人連份工作都沒有」。另有網民質疑事件真偽，「流浪多日仍能衣着乾淨、妝容精緻？」、「真正的老師不會是她這樣的行為」、「炒作」。