WiFi變慢被蹭網　男子怒改密碼　隔天見「心酸紙條」悉真相陷兩難

「WiFi突變慢，一定有古怪」，但沒想到竟是個心酸故事。內地微博近日熱傳，1名男子發現家裏的網速變慢，檢查後發現原來被陌生人偷偷連上「蹭網」，於是生氣地改了WiFi密碼。詎料翌日樓主收到1張紙條及1袋雞蛋，內容讓他鼻酸，頓時陷入兩難局面，不知如何應對。



WiFi被盜用，揭露出心酸故事。（示意圖／gettyimages）

據網上透露資料，該男子因為疫情放假一天要留在家，於是便玩遊戲打發時間，其家中本身是「超高網速」的網絡卻突然變慢，檢查裝置發現原來有陌生人「蹭網」連接了他家的WiFi，於是改掉WiFi密碼並限制裝置連接，網速隨即恢復。

惟事件仍未結束，到了翌日，男子見到家門被貼上了紙條，地上還放着1袋雞蛋，看過內容才明白事件始末。根據網傳圖片，字條寫上「叔叔，你家密碼換了，我上不了網課，我爸爸、媽媽都沒在家，家裏沒安網線，這是我奶奶給你買的雞蛋，希望你別嫌少」。

看過紙條後，男子瞬間鼻酸感到難過，惟他同時陷入兩難，若給男孩密碼，可能被鄰居隨意「蹭網」，但不給密碼男孩又上不了網課，讓他不知如何是好。

事件引起熱議，不少網民同情男孩情況，建議男子「把密碼寫在雞蛋上，還回去，這孩子能成大事，遇到問題能自己解決」、「在鄰居的門上貼個WiFi密碼」。但也有網民認為，即使男童遭遇值得同情，但事前應先取得主人家同意，而非自行連接別人WiFi，「換了密碼後才寫字條送雞蛋，之前蹭網蹭的心安理得？」、「有什麼好後悔的呢？幫是情分，不幫是本分」、「既然要用別人的網，應該是提前去跟對方說明情況，然後詢問是否可以用網，而不是偷偷摸摸，等被發現之後再送雞蛋」。

另有網民質疑事件真偽，指男孩不可能得知原本WiFi密碼，「我就覺得怪怪的」、「之前的密碼怎麼得來的？」。有聲稱知情的網民則表示，事件中的男孩家長與鄰居早已商量好借用網路，後來鄰居家停電沒了網路，男孩以為是鄰居改了密碼，才會送上雞蛋，惟此版本的事件未能證實真偽。