遭鯊魚攻擊險被咬斷臂　3孩爸勇抗逃生　4歲兒目擊經過讚「英雄」

以魚叉捕魚有其魅力所在，同時亦有危機潛藏。澳洲1名男子以魚叉捕魚時，遭受鯊魚襲擊，差點失去整條手臂，而他年僅4歲的兒子就在幾米遠的船甲板上目擊慘劇。萬幸的是，男子奮力與鯊魚搏鬥，最終脫離險境，不但保住了性命，還保住了手臂，手術後情況穩定。



澳洲38歲男子派克以魚叉捕魚時，遭1條鯊魚襲擊，差點失去整條手臂。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於本月7日上午11點半，澳洲38歲工程師派克（Robbie Peck）帶同4歲兒子與姐夫及朋友一同出海捕魚享受周末，當他們於海德蘭港（Port Headland）近海處以魚叉捕魚時，1條約3米長的公牛鯊襲擊了派克，差點把他的左臂生生咬下。派克浴血反抗，成功脫離鯊口，他的姐夫本（Ben）及時把他拉回數米遠的船上，而他的兒子就在甲板上目擊整個過程。

事發時，派克用矛剌魚，正準備抓起捕到的魚帶回船上，突然就被鯊魚咬住了手臂。有目擊者稱看到鯊魚最少咬了派克3次，主要集中在上肢，包括肩膀、手臂及手等地方。派克奮力與鯊魚搏鬥後逃脫鯊口，游向船隻，姐夫及時把他拉回船上並準備返航。但由於海岸區較遙遠，救護員需要30分鐘才能到達，本看到派克「血淋淋、近乎斷裂的左手臂」，只好用手邊的物品製成「臨時止血帶」。4人返回岸上後，救護車將派克送往珀斯皇家醫院（Perth Royal Hospital）進行手術。醫護指派克的傷勢十分嚴重，左手臂「幾乎被扯斷」，不過術後情況穩定，但日後可能需要進一步的手術及長時間的復康治療。

醫護指派克的傷勢十分嚴重，左手臂「幾乎被扯斷」，術後情況穩定，但日後可能需要進一步的手術及長時間的復康治療。（「9News Perth」影片截圖）

派克妻子艾米麗（Emily）表示，派克本來就打算出售船隻，當日其實是他最後一次出航，沒想到剛抓起「當日最後1條魚」時就遭到鯊魚襲擊。她透露目睹事發經過的兒子現時情緒穩定，未有留下陰影，孩子還讚揚爸爸是英雄，十分勇敢。她又稱，派克是3名孩子的驕傲。

當地潛水魚叉捕魚專家加利（Wally Galli）就推斷，鯊魚當時應該是試圖去咬魚，但誤判了它的位置，一口咬住了派克的肩膀，於是「鯊魚鬆開口，又朝他撲了過去，咬了他的胳膊和手」。

（綜合）