珍稀畫面流出！首次拍到5條虎鯨圍殺大白鯊　激戰1小時肝臟浮水面

大白鯊及虎鯨（又稱殺人鯨），同為食物鏈的頂端，是戰慄電影的題材。縱然科學家相信虎鯨會捕殺大白鯊，但過往從未有人拍攝到相關影片。早前有無人機在南非海岸拍攝到5條飢腸轆轆的虎鯨圍捕獵殺1條大白鯊，雙方激戰1小時，最終大白鯊被虎鯨群所殺。研究指這是「世界上首段虎鯨獵殺大白鯊的航拍鏡頭」，認為可以證實虎鯨能透過集體狩獵「捕殺大白鯊」。



研究指這是「世界上首段虎鯨獵殺大白鯊的航拍鏡頭」，有無人機在南非莫塞爾灣拍攝到5條飢腸轆轆的虎鯨圍捕獵殺1條約3米長的大白鯊，角力持續了近1小時，大白鯊獨力難支，最終被虎鯨群所殺。（「Sea Search Research & Conservation」Youtube影片截圖）

據《生態學》（Ecology）於3日發表的研究報告指，科學界相信虎鯨偶爾會獵殺大白鯊，然而過往卻未有影片證據證明。有無人機於5月16日在南非西開普省（Western Cape）的南部莫塞爾灣（Mossel Bay）拍攝到極珍貴的鏡頭，5條虎鯨圍捕1條約3米長的大白鯊，角力持續了近1小時，大白鯊獨力難支，最終命喪鯨口。科學家相信這是虎鯨捕殺頂級掠食者的「第1個直接證據」，意義非凡。

從海上搜索研究與保護（Sea Search Research & Conservation）公佈的影片可以見到，大白鯊曾與虎鯨緊緊盤旋，試圖躲避追擊。然而策略失效，其中1條虎鯨從下方猛地將白鯊從腹側推到水面，並使其向右側滾動。鯊魚反肚浮於水面，露出白色的下腹部，似乎已經死亡。有虎鯨朝鯊魚腹部咬下並撕開，鮮血瞬間染紅了水面。

另1段影片則可見1個雪白的鯊魚肝臟浮出水面，然後被虎鯨吃下。專家指，從觀察所得，虎鯨只會啃食大白鯊肝臟，又推斷成年的虎鯨每日需要吃1個鯊魚肝臟。另外，由於當日較早時間有其他目擊報告指有2條鯊魚被虎鯨圍殺，專家估計當日「最少2條，可能有3條鯊魚」在歷時71分鐘的廝殺中被殺。

另1段影片則可見1個雪白的鯊魚肝臟浮出水面，然後被虎鯨吃下。專家指，從觀察所得，虎鯨只會啃食大白鯊肝臟。（「Sea Search Research & Conservation」Youtube影片截圖）

研究還為大白鯊如何避開攻擊提出了新見解。專家指影片中出現過2次，當虎鯨緩慢地接近鯊魚時，鯊魚並沒有逃跑，反而靠近虎鯨，「將虎鯨控制在視線範圍內——這是海豹和海龜用來躲避鯊魚的常見策略」。然而，虎鯨是群居動物，並且會成群結隊地捕獵，因此研究人員認為，虎鯨的群體狩獵行為使大白鯊的「盤旋策略」失效。研究合著者埃爾文（Simon H. Elwen）指出，「虎鯨非常聰明，牠們的群體狩獵方法使牠們成為厲害的捕食者」。

合著者、鯊魚科學家托納（Alison Towner）提出虎鯨可能透過「文化傳播」學習群體狩獵，「這種行為以前從未被目擊過，當然也從未被鏡頭捕捉過。」而這場獵殺行動結束後，大白鯊便從該地區消失，45日內只出現過零星1隻。專家認為大白鯊採取了「逃跑策略」，以應對虎鯨的襲擊。他們使用了長期的目擊和標記數據作佐證，指在過去的5年半內，有 14條鯊魚在鯨魚出現時逃離了該地區。

（綜合）