施政報告2022｜推通行證搶年薪$250萬高端人才　網民即關注呢樣嘢

【施政報告2022】特首李家超今日（19日）發表任內首份施政報告，提出為期兩年的「高端人才通行證計劃」，招攬過去1年年薪達港幣250萬元或以上以及畢業於全球百強大學的人士，在港置業及居港7年後可申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅。

搶人才政策引起網民熱議，有人贊成做法，認為可以吸引更多人才來港，但亦有人質疑政府只顧搶外地人才，未有先穩住本地人才，又認為香港樓價高，退還辣招稅未必成為吸引人才誘因，「買都買外國樓，住都去外國住，嚟香港貪佢夠細定夠貴」。



特首李家超今日（19日）發表任內首份施政報告，提出為期兩年的「高端人才通行證計劃」，招攬過去1年年薪達港幣250萬元或以上，以及畢業於全球百強大學的人士。（資料圖片）

李家超於施政報告提出多項搶人才政策，包括推出為期兩年的「高端人才通行證計劃」，合資格人才包括過去1年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士；取消「優秀人才入境計劃」年度配額，為期兩年，同時優化審批程序，以吸引更多世界級優才來港。

此外，合資格外來人才如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅。李家超又提到，港府將從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。

措施引來網民熱議，有人認同可以吸引更多人才來港，建設香港，但亦有人質疑政府只顧搶外地人才，未有先穩住本地人才，「無視人才流失嘅根本」、「Local（本地）三大畢業留港有冇政策優惠？」。亦有人關注人才買樓政策是否會有成效，又擔心會否「炒貴樓」，「如果真係人才，公司會安排住所畀佢，或者租屋津貼」、「年薪千萬在外國已住獨立屋，香港只得幾百呎」、「『搶人才』定係『搶炒家』」、 「買完層樓要鎖7年？」、「7年後先攞得，（樓價）準備跌多50%啦」。