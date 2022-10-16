屯門樓幾平都唔好買？屯門女轉新工返觀塘　來回4小時暴躁訴心聲

「屯門樓幾平都唔好買！」有港女在討論區發文道出「屯門牛」心聲，指最近轉了新工要在觀塘區上班，但入職2天已經歷到塞車的無奈，每天至少4小時花在來回交通上，令心情變得暴躁，「返到去完全唔想同屋企人講嘢」，她不禁感嘆住屯門「去邊都遠」，十分浪費時間。



現時不少屯門居民都飽受塞車之苦，抱怨屯門公路經常交通擠塞。（資料圖片）

該女網民在Dcard討論區以「屯門返觀塘，心情好暴躁」為題發帖，指最近轉工，自己很喜歡新工作，「返咗幾日都好開心，學到好多嘢」。但由於家住屯門，每日都要早上6時半起床，才能準時於9時抵達位於觀塘的公司，至於晚上6時放工，回到家已經8時，而入職2天已遇上2次塞車，「返到去完全唔想同屋企人講嘢，少少嘢唔順就好忟」。

樓主直言，由屯門往返觀塘上班「好燒心神」，但因同行大部分公司都是位處觀塘，她難以找到近自己住所的工作。她語重心長地勸說「屯門啲樓幾平都好，千祈唔好買」，直言由屯門出發「去邊都遠」，如果想找到一份人工高少少的工作都要出市區，即使比較近的荔枝角亦要來回2個鐘，認為這樣的生活模式很浪費人生。

觀塘塞車問題嚴重，經常引來網民討論。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，不少網民都感同身受，「我天水圍返鰂魚涌，下下都要2個鐘」、「我一開始返何文田都躁，比以前番中學遠好多，日日來回3個鐘」；亦有人認為觀塘本來就是上班黑點，「係都唔會返老母區（網民對觀塘區的稱呼），又遠又塞車」、「見親係九龍灣、觀塘都唔會申請，除非人工真係高到可以cover（足以支付）個租，唔係我真係唔會咁辛苦自己」、「其實係你去錯區，我住屯門去港島1個鐘內」；有網民則建議樓主搬到市區居住，「而家啲樓價回咗咁多，可以考慮搬出少少」。