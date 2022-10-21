偷腎？小販車禍做頭部手術　腹部離奇有傷口兼少1個腎　真相竟是…

車禍後頭部做手術卻腹部有傷口，還發現少了1個腎？烏干達有小販早前騎電單車出車禍，頭部受傷昏迷入院，醒來卻發現腹部左側位置有道疤痕，懷疑被人切去腎臟。小販指醫生當時解釋腹部傷口是要取組織來修補額頭傷口，但他事後自行到另一醫院檢查，發現真的少了1個腎。警方調查下出現大反轉，小販進行電腦斷層掃描檢查（CT掃描）後，發現他「天生只有1個腎」，惟小販對報告存疑，烏干達醫學委員會已介入事件。



烏干達男子車禍入院，額頭做手術後腹部亦出現一個傷口，即懷疑自己被偷腎。（NTVUganda新聞截圖）

外媒報道，烏干達男子卡班達（Muhammad Kabanda）來自首都坎帕拉郊區的甘谷村（Gangu），是名市場小販。9月尾他騎「Boda bodas 」電單車（東非經常見的出租電單車）時發生車禍，他頭部受傷昏迷送往「Old Kampala醫院」，但他醒來時，腹部左側位置出現一道疤痕，懷疑被人切去腎臟。他隨後到另一醫院檢查，發現真的少了1個腎，即聯絡當地傳媒及報警，指控院方未經他同意就非法切除他的左腎。

烏干達男子車禍入院，額頭做手術後腹部亦出現一個傷口，即懷疑自己被偷腎。（NTVUganda新聞截圖）

卡班達告訴當地傳媒，他清醒後發現除了前額，腹部亦有切口且包上繃帶，對方解釋是要取出一些組織來修補頭部傷口，當時他已覺得疑惑。警方建議他到坎帕拉醫學影像中心（Kampala Imaging Centre）進行CT掃描。

警方發言人恩南加（Fred Enanga）指，相關報告之後轉交警方衛生服務主管拜魯杭加（Moses Byaruhanga），15日向卡班達及其家人解釋結果，報告證實卡班達是「天生只有右腎」，患了 「腎缺失／腎發育不全」（Renal Agenesis），而卡班達的腎臟比一般人更大，並有多個腎動脈，正常每個腎狀只有1條腎動脈。

傷口位置剛好在沒有腎臟的一側，相信只是巧合，外科醫生手術中要使用身體組織、脂肪時，會從患者身上抽取，具相容性身體不會排斥，亦不會割到內臟那麼深。而病人身上的切口很小，只有約10厘米，不可能取出腎臟。當地傳媒引述醫學影像中心放射科專家Kiguli Malwadde報告，只有一個腎的小孩一樣能健康及正常成長，只需要持續觀察單一腎臟的健康。

不過，卡達班對他天生只有單腎的說法存疑。烏干達醫學委員會已聯絡卡班達，邀請他檢查，會進行獨立調查。

當地有腎臟專家指，現時外科醫生多數用腹腔鏡來檢查腎臟，毋須在皮膚上開出大切口，過程中甚至不會留疤。雖然也可通過開刀從前方接近腎臟，會產生類似卡班達身上的疤痕，但切除腎臟再作儲存所需技術很先進，烏干達並沒有，摘取後不可能存放超過24小時。一般進行類似手術的國家，都會讓病人待在另一房間，等器官捐贈者割出器官後即時移植。

（綜合）