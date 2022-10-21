驚悚！長頸鹿發狂踩遊客　16個月大女嬰慘被踩死　25歲母危殆

南非發生1宗罕見的「長頸鹿殺人」事件。1對母女到德本市（Durban）的野生動物園遊覽，其間1隻長頸鹿突然失控，將母女踩在腳下。遺憾的是，16個月大的女嬰送院後證實不治，25歲母親則仍與死神搏鬥，尚未脫離危險期。



南非庫萊尼自然保護區的1隻長頸鹿突然發狂襲擊遊客，造成1死1危殆。（「Kuleni Game Park」facebook圖片）

綜合外媒報道，事發於周三（19日）下午2點左右，南非赫盧赫盧韋鎮（Hluhluwe）的庫萊尼自然保護區（Kuleni Game Park）內，1隻長頸鹿突然發狂襲擊1對遊客。傷者為25歲年輕母親及其16個月大女兒。2人被踐踏至重傷，園區員工隨即將她們送到最近的醫院接受治療。

警方發言人古瓦拉（Nqobile Gwala）表示事件令人哀痛，「孩子在被帶到最近的醫院後證實死亡，母親被緊急送往醫院接受治療，目前情況仍然危殆」，現時警方正在調查事件，暫未有更多資訊披露。

園區過往曾拍攝園內的長頸鹿照片，並發布到Facebook上。（「Kuleni Game Park」facebook圖片，非涉事長頸鹿）

據報，長頸鹿高度可達5米，體重超過1噸，是世界上最高的哺乳動物，雄性及雌性分別會在交配季節及保護幼崽時會變得敏感。然而，涉事的野生動物園一直未回應當地媒體查詢，包括涉事長頸鹿的生理狀態、事發經過等，仍是謎團。

根據園區網站，庫萊尼園區是由養牛場改建的度假公園，承諾遊客可以在步道散步、踩單車，享受「與動物近距離接觸」，但網站亦有寫明，由於園內動物是野生動物，建議遊客保持安全距離。

（綜合）