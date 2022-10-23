驚！港男稱遊韓疑遇邪教　見聖母流血淚　失聯逾1天上線即被鬧爆

有傳韓國邪教成員經常會於旅遊勝地徘徊，以問路或推介參與文化體驗團等形式欺騙遊客，把他們帶往大本營騙財或洗腦，因此不少人遊韓前都被告誡緊記勿胡亂跟隨陌生人到不熟悉的地方。近日港男在連登討論區發文，聲稱於韓國旅遊時遇陌生人推銷本地遊，他抱着一試無妨的心態獨自參加，沒料懷疑自己被邪教人士捉走，深夜時分被帶到羅州聖母山參與彌撒。港男上載照片以加強說服力，又形容現場情景讓人毛骨悚然，而照片中信徒崇拜的聖母流更着血淚，女信徒又於彌撒中哭泣。港男稱驚恐下於香港時間凌晨2時許偷走逃跑，過程十分驚險，直至凌晨5時許上線報平安後沒再更新。

不少網民擔心樓主的人身安全，為其尋找求救方式和逃走路線，甚至有身在首爾的女網民為他報警。沒料到樓主於失聯1天多後，竟然以簡體字出新帖文推介網民遊覽羅州聖母山，變相承認一切歷險情節都是作假。網民得知被作弄後大怒，直斥樓主「搞到位絲打浪費警力」、「真心換假膠」、「狼來了，再係咁真係出事都唔會有人幫」。



該港男在連登討論區發帖，報稱在韓國旅遊時被陌生人帶上羅州聖母山參加彌撒，照片中信徒崇拜的聖母流着血淚，他形容情況十分恐怖。（「連登討論區」圖片）

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港男聲稱被邪教人士捉上山 驚見嚇人流血淚聖母像

該名網名「你艾希我吶兒」的港男於連登討論區以「去韓國旅遊俾人捉咗入邪教，你問我答。」為題發文，他聲稱於上周三（19日）下午在韓國逛街時有人向他派傳單，推介1800元「包食住」3日2夜旅遊團，他認為一試無妨，不虞有詐下獨自登上旅遊巴跟着1群人進入深山，到達後被安排坐在1個臨時搭建的帳幕內。樓主稱起初也想離開，但不太懂得溝通，進行彌撒時才方知不妙，懷疑自己被邪教人士捉走。

樓主於當天香港時間深夜11時45分貼出1張彌撒照片，當時台上有名身穿韓服的女子正在講話，其身後掛着1幅聖母雕像圖片，惟聖母雙眼流着血淚，十分詭異和恐怖，而台下第1排坐着3名身穿印有紅色十字架白袍的男子。樓主稱，有些身穿黑衣的修女不斷向在場人士推銷「奇跡口罩」，每個售7000韓圓（約38港元）。

逃走過程驚心動魄 網民徹夜難眠盼平安

樓主接着描述彌撒的情況，稱在場的信徒男女各半，目測大多是40歲或以上，另有數名小孩，而場地關燈後，他聽到四周的女信徒在哭泣，他驚慌地詢問網民「點部署」、「依家好驚俾人洗腦出唔返嚟」。隨後眾人一起上山，估計要進行某種祭祀儀式，樓主愈想愈覺得「好似唔係好對路」，於是在凌晨2時許趁着眾人念經時逃跑下山，又指山上手機信號微弱，希望沒有人追他，並計劃到達公路後乘車逃走。樓主於奔跑途中發現沿路每隔100米左右樹上都綁有流血淚聖母的圖片，讓他看得心驚膽顫。

樓主於凌晨5時許報平安，稱一直用手機電筒照明，沿着1條昏暗、沒有路燈的山路向下兜兜轉轉不知跑了多久，終於見到平路並殘舊的村莊，但四周用破爛鐵絲網圍着，貌似沒人居住。他見手機重新有信號後，已即時「狂打」韓國緊急電話，正等待當地警方聯絡，直言「真係已經筋疲力盡，凍到成個人僵晒」，5時28分後樓主再沒有上線報告最新情況。

不少網民徹夜難眠地「追po」，表示很擔心樓主安危，不斷叫他報平安，又紛紛稱感到很不安，「樓主上水應下大家」、「樓主報一報平安先，夜媽媽睇到呢個post勁擔心搞到瞓唔着」、「係咪已經遇害」、「好心寒，嚇到個心離一離」、「好得人驚，希望樓主冇事番到市區」、「大家一齊為樓主祈禱」、「呢啲偏遠地區嘅警察同居民隨時係邪教一分子，報警或者求救會俾人報串，然後捉番轉頭」、「睇完唔敢去韓國旅行」。

網民齊心查資料助逃走 在韓港女代報警

有網民根據樓主拍攝的照片翻查資料後發現，樓主應該是被人帶到羅州，參與「羅州聖母」教會於10月19日舉辦的「共同紀念聖母在韓國羅州流血淚36周年紀念」，當天教會亦有在YouTube直播彌撒過程。該教會被指是天主教異端，創立於1985年，相傳羅州有名普通家庭主婦擁有的聖母像，從某天起突然流血淚及流出玫瑰香氣的油達700天，她受神跡影響下創立了「羅州聖母」教會。

有網民根據Google地圖猜測樓主身處位置，又用街景圖片詳細講述逃走路線，希望能出一分力幫助樓主。有名身處在首爾的女網民於周五（21日）凌晨2時許表示已代樓主報警，很快警員就上門索取相關資料，又說「成個朝早冇瞓，瘋狂聽警察電話，個電話就快俾人打爛」，警員不斷追問樓主個人資料及前因後果，「但因為我大部分答唔到，警察嚴重懷疑我假膠」。

該名女網民轉述警方稱已派員上山去教會所在地，但彌撒已完結，場地及附近已沒有人，加上該教會是正式申報的合法教會，所以警方未能採取更多行動，而全羅南道的警方稱，沒收到任何外國人求助，質疑她報假案。

樓主再現身終揭惡作劇 網民齊轟濫用好心

直至周五下午5時，樓主終於再次現身，發題為「韓國美景｜旅貨必到—羅州聖母朝聖團」的新帖文，以簡體字文章推介網民遊覽羅州聖母山。網民此時驚覺「集體炒車」，紛紛怒斥「以後有人上嚟求助都會俾人當狼來了」、「濫用香港人嘅好心，然後個個經過今次事件都唔會再咁願意去幫人」、「建議永久封鎖原po ac（帳號）」、「上水唔係say sorry，反而係開膠post」。該名好心致電韓國警方報警的女網民「嬲爆」直言，「準備打電話畀警察瘋狂道歉，多X謝」，有網民安慰道，「多謝絲打你咁好心，可惜有人玩弄咗你嘅好心」。

不過也有網民指出，雖然今次被樓主以惡作劇玩弄，但日後仍會盡力幫助有需要的人，「唔會後悔啦，分返開，好心幫人還好心幫人」、「憑良心幫人，就算俾人玩膠都毋須覺得羞恥，過到自己就得」。