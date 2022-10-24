最強逆襲！女歌手到劈腿前度婚禮獻唱仲咁做　小三新娘呆掉當場

最強的前女友逆襲！外國1名女歌手，上月到前男友禮婚獻上「驚喜」，為了報復前任男友與小三女友結婚，女子初時在婚禮上背對新人獻唱，其後轉身讓一對新人當場「嚇窒」呆掉，女子再乘機用水潑向新郎，以泄心頭之恨，整個婚禮的氣氛瞬間變得極度尷尬，而女歌手將現場影片在社交平台發布，獲千萬人點擊瀏覽。



女歌手亞歷山德拉（Alexandra）上月初在前度男友的婚禮上獻唱報復對方。（影片截圖）

綜合外媒報道，從1段TikTok影片可見，女歌手亞歷山德拉（Alexandra）上月初在一場婚禮上獻唱，初時她背對着所有人唱歌，而一對新人則隨着音樂出場，雙雙抱住甜蜜地起舞，完全不知計時炸彈已在面前。

直到亞歷山德拉轉身過身來，新郎新娘的表情呆了，完全反應不及似的，稍一定神，有其他賓客介入，拉開新娘，而新郎則上前與亞歷山德拉講話，亞歷山德拉即拿起手邊一杯水，怒將水潑向新郎面上，並推了其心口一下，之後立即走開，而新郎亦緊隨追上，婚禮氣氛整個瞬間冷掉，變得非常尷尬。

亞歷山德拉將當日事發的2段影片，放上其社交平台發布，每段均有千萬人瀏覽。由於有網民質疑影片的可信性，認為是事先設計好的橋段，亞歷山德拉親自解畫，指新郎是她的前度，兩人拍拖5年半，他家放滿了她的照片，因此小三不可能不知她的存在。而新郎怎會不知她前來獻唱，亞歷山德拉解釋，因原先表演的歌手沒有檔期接這項工作，突然改由她代上，因此一對新人並不知情。