1人婚禮！新郎臨陣落跑　27歲新娘與賓客繼續婚禮後續神展開

港產片《1人婚禮》正在上映，現實中除了有人因「愛自己」而舉行1人婚禮，亦有人因愛人落跑而作出這樣的決定。事發於2022年9月，英國27歲女子凱莉（Kayley Stead）就遭遇到如此瘋狂事件，她與男友原定攜手走入婚姻，惟男友在婚禮舉行前臨陣落跑，最終她堅強獨自穿着婚紗繼續完成婚禮流程，與賓客同歡，更砸爛結婚蛋糕，以示向男友的行為泄憤，而事件近日更再度被傳媒翻炒熱傳。



英國27歲女子凱莉（Kayley Stead）完成了1人婚禮。（ 網上圖片）

英國媒體《太陽報》報道，27歲女子凱莉（Kayley Stead）與21歲男友卡勒姆（Kallum Norton）交往4年後，決定於9月15日結婚步入人生下半場。婚禮前一晚， 凱莉與伴娘在婚禮會場附近的Airbnb房間慶祝，新郎則與伴郎們待在會場附近的旅行車內。

來到9月15日，凱莉原本開開心心準備出嫁，卻從母親那裏得知卡勒姆一大早就出門「兜風」未有回來。凱莉本來仍充滿希望，相信卡勒姆「兜風」後會回來娶她，「他（卡勒姆）緊張時會去散步或開車兜風以讓頭腦清醒」；幾小時過去，卡勒姆仍相信卡勒姆會回來，直至接到卡勒姆父親來電說兒子不會出現，才讓她徹底崩潰。

凱莉與父親、賓客共舞度過快樂時光，（ 網上圖片）

為了這場婚禮，她們已花費1.2萬英鎊（約10萬港元），沒想到因新郎臨陣逃婚將要付諸流水，讓她萬般無奈，然而這時攝影師的一句話卻令她重新振作，「為什麼不繼續（婚禮）？女孩，妳為此已花掉所有錢，但妳已無法收回花掉的錢，而且妳的所有客人都在那裏」。

聽到這句鼓勵說話，凱莉拭去眼淚重新化妝，並告訴所有人「我會繼續婚禮」，明言：「我一直期待婚禮上的美食，和爸爸一起跳舞，和家人一起度快快樂樂的時光，為什麼不做呢？」凱莉於是穿着婚紗，與伴娘、伴郎們步入婚禮現場，並與父親、賓客共舞度過快樂時光，最終更砸爛婚禮蛋糕，以示向男友的行為泄憤。

凱莉砸爛婚禮蛋糕，以示向男友的行為泄憤。（ 網上圖片）

凱莉事後感謝伴郎們願意留下繼續婚禮，又形容「這一天變成了我永遠為之驕傲的一天！這一天提醒我，我不需要別人的愛來快樂」。《太陽報》向逃婚的卡勒姆查詢，但對方沒有評論事件。