女生夜班後回家驚見男友與妹妹同床　堅稱酒醉無出軌　真相極崩潰

男友出軌已令人很傷心，如果出軌對象是自己親人，更是傷上加傷！有女生於討論區發文表示，日前上大夜班回家一打開房門，驚見自己的妹妹竟與男友躺在同一張床上，男友一輪「奇葩」理由解釋，指2僅是醉了，並拍心口保證「沒有做什麼」，樓主當下就相信男友說話。詎料妹妹疑「良心不安」把真相告訴她，確認2人有發生關係，令樓主痛苦崩潰。



男友出軌已令人很傷心，如果出軌對象是自己親人，更是傷上加傷！（示意圖／gettyimages）

該名女生於台灣討論區Dcard以「我妹跟我男友睡在一起…」為題發文表示，其男友是台南人，由於考到高雄的大學，於是與她及她的妹妹一起住，沒想到會迎來噩夢。

樓主指，日前由於工作要「大夜班」，故到早上才回家，詎料一打開房門就見到妹妹躺在男友床上，而男友見狀連忙解釋，內容大致是因為前一天喝了酒，妹妹喝醉走錯房間，男友不好意思叫醒妹妹回房，就讓妹妹睡在他旁邊。她又說，男友誓神劈願保證與妹妹「真的沒有做什麼」，令她當下相當糾結，「我現在的心情真的好複雜，我應該相信他嗎…」。

女生早上返家打開房門，驚見妹妹躺在男友床上。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，大部份人都認為男友說話完全不可信，「你妹喝醉了走錯房間，你男友可以選擇睡客廳，不然就是先不睡等幾小時後再叫你妹起床回他房間，反正我是完全不信睡在一起沒幹嘛，何況還喝酒」、「就算照他說的那樣，也應該要馬上傳訊息跟妳說吧」、「絕對是有鬼好嗎」、「你要相信那就好笑了」、「不可能沒什麼，從你男友口述上，他是意識很清楚情況下，知道妳妹走錯房間，但他還是照睡妳妹旁邊？這疑點很大吧？」。

不過，最終樓主選擇相信男友，卻原來只是痴心錯付。她其後更新新帖文表示，後來與妹妹傾談，妹妹似因「良心不安」，把一切真相告訴她，原來男友都在說謊，2人的確有不軌之事，「妹妹說那天（與男友）都喝得有點醉，然後藉着酒膽，意亂情迷的情況之下就…」。

得悉真相的樓主相當痛苦崩潰，便再與男友對質，目前已與男友分手並請了他離家。男友可以替換，但親妹妹卻是一輩子，讓樓主十分苦惱，「我不知道以後該怎麼面對她了……」。