神奇！內地男吃柿後胃痛驗出結石　飲可樂7日離奇消失　醫生咁講

秋天是柿子的當造季節，但小心吃得太多會傷肚皮。內地男子連續數天胃痛到吃不下飯，到醫院求醫照胃鏡，發現胃部有一個5厘米結石，醫生除如常開藥給他，還吩咐他每天飲100毫升的可樂，結果一星期後結石離奇地消失了，醫生對這種療法作了解釋。



李姓男子因愛吃柿子，致令胃部不適到醫院求診，驗出胃內有5厘米結石。（資料圖片）

據內媒報道，廣西玉林一名李姓男子，因持續數天胃部不適，出現胃脹、胃痛及開始痛到吃不下東西，遂到醫院求診，醫生替他照胃鏡，發現胃部有一團5厘米的團狀物，診斷為胃結石。醫生一問才知是柿子惹的禍，原來李男很喜歡吃柿子，尤其是當造時節，醫生於是斷定造成胃結石的成因是柿子。

醫生用胃鏡的探測儀檢查結石的密度，發現屬於比較鬆散的結石，於是如常開出胃藥及保護胃黏膜的藥物，最特別的是同時吩咐李男每天要飲100毫升的可樂，並要持續1星期。

李男按照醫生吩咐每天飲100毫升可樂，1星期後李男覆診，照胃鏡後發現結石消失了。（資料圖片）

李男按照醫生吩咐每天飲100毫升可樂，1星期後李男覆診，照胃鏡後發現結石消失了，成功被可樂溶解，連醫生為他準備了兩大桶的可樂也沒有用了，李男知道結石被可樂溶解後，感到非常開心，因為免了做手術之苦。

玉林中醫醫院脾胃科主治醫師全光輝表示，因為吃柿子而造成結石的個案不多，但每年都會有幾宗個案出現。他指近年國內外都有用可樂醫腎結石的案例，因為可樂屬碳酸飲料，當中包含的氣體及酸度，對溶劑植物性結石有一定作用。但他強調並非每宗腎結石的個案都適合用這個方法，因可樂會刺激胃部，有胃潰瘍的患者大量飲用可樂或會造成穿孔。醫師全光輝提醒如果吃柿子後出現胃脹、噁心等情況，就要及時求診。