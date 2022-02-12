麥當勞可樂飲飲下驚見呢樣「異物」　內行網友：唔好打投訴電話！

最近一名台灣網友分享他在麥當勞可樂中發現異物，網友眼尖意外揪出麥當勞神秘運作模式。



原PO在Dcard分享他最近點了麥當勞，喝可樂時發現像塑膠的東西，他傻眼：「這是什麼的蓋子嗎？」

內行網友叫千萬不要打客訴電話 點圖了解更多▼▼▼

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網友一看說這是飲料機出口的塑膠頭，應該是不小心掉進顧客的飲料杯當中。有網友分享直接打回餐廳電話而不是客訴電話，會有意想不到的回饋，「趕緊打回去，經理真的會愛死你，但先別打顧客投訴電話，其實大家要不要打客訴電話是大家的自由，只是如果通常你打回餐廳，我遇過的都是會送個6塊雞以茲感謝，然後無論如何當晚站飲料的一定會被罵爆，不是說打回餐廳服務員就沒事」、「飲料機出口的頭，你拿回去他們會請你喝飲料，真的」。

「打餐廳電話跟打客訴電話的結果完全不一樣，如果你沒有很生氣的話就打餐廳電話告知吧」、「你去買麥當勞拿到的發票後面又一串客訴電話，打過去當時段值班要寫報告，還會被上面的人罵，當時段負責飲料的服務員也會被罵爆，通常一通客訴電話會讓值班頭痛非常久」。但也有網友表示：「東西掉進去就是做錯事，憑什麼不能罰？顧客食安出疑慮想反映，還要先考量會不會害餐廳經理被罰喔，聖母嗎？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】