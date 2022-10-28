產後抑鬱｜林志玲自爆產後情緒低落　一文看清常見症狀及預防方法

47歲台灣名模林志玲今年初誕下1子，她早前回台灣出席活動，分享高齡產子的辛酸故事，指自己經過非常多努力，超過10幾次嘗試後終能成功懷孕。林志玲又指，生產後因身體未恢復而情緒低落，一度患有產後抑鬱，幸好有丈夫支持陪伴，終能度過低潮期。Gofever高燒編輯整理了8大產後抑鬱常見症狀及預防方法。



台灣名模林志玲今年初以47歲高齡誕下一子，她指整個過程得來不易，自己從未有放棄過，其相信有一天奇蹟會發生。（FB@林志玲）

47歲林志玲分享高齡產子辛酸：「經過非常非常多努力」

綜合台灣媒體報導，台灣名模林志玲今年初以47歲高齡誕下一子，她指整個過程得來不易，自己從未有放棄過，相信有一天奇蹟會發生，並以自身經歷寄語一眾女性朋友，「也許很多單身、未婚的，妳可能很茫然，也許有一些到現在還是高齡、一直想要嘗試，還沒有辦法做到的，我覺得我也是經過非常非常多努力，超過10幾次嘗試，所以不要放棄，要有信念」。被問到會否追第二胎時，她回應指沒有辦法辦到，因為身體會告訴自己已經盡了所有該有的努力。

林志玲自爆一度患有產後抑鬱

林志玲續指，自己在生產過後因身體未恢復而情緒低落，加上自己不斷學習如何當父母，種種壓力導致她一度患有產後抑鬱，幸好有丈夫支持陪伴，終能度過低潮期，「我們會在每一天睡前牽手禱告，我也會告訴他今天碰到什麼狀況，生活就會一起成長、改變、進步」。她提醒各位新手媽媽，一旦心情低落時一定要勇於向外求助，切勿獨自承擔一切壓力。

8大產後抑鬱常見症狀

產後抑鬱是常見的疾病，主要是因為孕婦出現荷爾蒙變化，加上面對角色轉變及照顧嬰兒的壓力，導致她們在分娩後的一段時期出現情緒問題。根據衞生署網頁，產後抑鬱常見症狀包括大部分時間情緒持續低落，容易感到沮喪、甚或無原因地哭泣；對以往有興趣的事物失去興趣；失眠；食慾不振；難以集中精神；經常感到疲倦及缺乏活力；自責內疚及過分焦慮、煩躁不安。如果婦女在生產後持續出現上述症狀，並已經影響正常生活，應及早尋求協助。

產後抑鬱預防方法

要有效預防出現產後抑鬱，婦女在懷孕前應做足有充分準備，學習更多有關懷孕、分娩和照顧嬰兒的知識，與伴侶及其他家庭成員保持良好的溝通，互相支持，確保有充足的休息及休閒時間，避免自己有太大壓力，都有助減低患有產後抑鬱的機會。