竹內結子逝世｜傳產後抑鬱曾呻育兒壓力大　網民不同情反狠批自私

日本知名女星竹內結子9月27日被發現在家中衣櫃自縊身亡，終年40歲，消息令當地社會十分震驚。竹內結子生前曾接受《LEE》時裝雜誌訪問，當時透露因為育兒感到非常大壓力，更表示希望再多珍惜一點自己的人生及陪伴家人，惟有傳她因產後抑鬱而走上絕路。有網民在悲劇當前對竹內不予同情，反而狠批她竟遺下2子突然離去，直斥她是不盡責的媽媽。但亦有網民站於另一方，指竹內正是過於照顧別人感受，反而忽略了自己，而養兒育女從來都不容易，呼籲大家應更加重視產後抑鬱及媽媽的感受，從中吸取教訓，減低悲劇發生的機會。

日本知名女星竹內結子9月27日被發現在家中衣櫃自縊身亡，終年40歲。（資料圖片）

竹內結子生前曾是女性時裝雜誌《LEE》10月刊的封面人物，她在訪問中提到育兒與工作，表示感到壓力，「坦白說，為了第二次生產而暫離工作讓我感到很不安，特別是老大出生的時候，一想到可以取代我的藝人太多，就讓我非常害怕」。

她又直言照顧小孩也有相當辛苦的時候，即使自己在產前已經有所覺悟，也看了很多關於育兒的雜誌和資訊。她又指最近飾演的角色台詞比以前多了很多，雖然演起來很有成就感，但也感受到很大的壓力。

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竹內續稱，到40歲這個年紀反而感到一身輕，「一個人做不到的事，變得可以跟身旁的人撒嬌」。因為肩上有很多重擔也輕然落下而變得豁達，以工作為中心的同時，亦希望有多點時間與家人相處，她曾說：「因為想要更重視、珍惜自己的人生」，但最後卻發生憾事。

竹內生前曾接受《LEE》時裝雜誌訪問時，曾透露因為育兒感到非常大壓力，更表示希望再多珍惜一點自己的人生及陪伴家人。（網上圖片）

竹內在今年1月下旬才誕下次子，不少日本網民對她突然離世感到可惜，但有部份網民批評她只顧自己而遺下2個兒子，是不負責任的行為，「小孩子真可憐」、「都沒想過孩子嗎」、「媽媽的盡責就是如此嗎」。

有網民則為女王護航，表示竹內正是過於照顧別人感受，反而忽略了自己，才會釀成悲劇，「所有育兒的責任都落在她肩膀上，從此以後只有母親這個身分，沒有自我，難以動彈」、「可能是產後憂鬱症，加上疫情期間無法出門，太壓抑了」。不少人則指日本人對「媽媽」這個社會角色有大多和太高的期望，但未有注重她們的感受，而且大家對產後抑鬱也不夠重視，應在竹內的悲劇中多加反思，多關心媽媽的感受，希望可減少悲劇。

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