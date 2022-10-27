留俾孫？恒指暴跌樹仁教授袁偉基籲年輕人等40年回升　掀網民爭議

恒指周一（10月24日）急瀉逾千點，跌至近13年新低，強積金同樣受影響，股民和打工仔一片哀嚎。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基當天接受無綫新聞訪問，曾表示「一般而言年輕人，可以多等3、40年（港股回升）」引起網民熱議，有人批評等待時間太長顯得不切實際，「真係樹大招瘋！叫人等3、40年」、「3、4年都嫌多啦，仲話3、40年」、「3、40年後都瓜咗啦，仲等到咩？」，不過亦有人指出該段訪問是有關如何選擇強積金投資組合，並非指一般投資，認為強積金本來就是看長線，教授之言並無不妥。



樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基接受無綫新聞訪問的內容惹議。（「無綫新聞」影片截圖）

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袁偉基當天接受無綫新聞訪問，被問及應如何選擇強積金投資組合時提到應考慮年齡，指出「一般而言年輕人，可以多等3、40年，如果對香港經濟股票有信心，可以3、40年，或20年後升回上去。年紀大或沒有20年，所以其中1個方法，現時股票跌至這樣，是還原基本步，即還原你原本供的，好像蝕了但其實蝕了手續費」，又不鼓勵市民經常轉換投資組合，若覺得不能接受風險，可轉保守或保本組合當儲錢。

袁偉基的訪問內容引起熱議，有人認同股市有升有跌，不可短線看一時急瀉，要放長線投資，不過不少網民批評「就當20年升得返，咁呢20年點過？呢20年係人生黃金20年，20年後都老啦」、「到你等到3、40年之後又一下墜落去，再等多3、40年升返上去啦」、「先唔講3、40年，點解你會認為升返上去，老奉㗎？」、「抵買啊，到你40歲咪退休囉」、「呢啲咪以結果為目標囉，又贏」、「佢無錯嘅，不過我會去美股囉」。