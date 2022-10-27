留俾孫？恒指暴跌樹仁教授袁偉基籲年輕人等40年回升 掀網民爭議
撰文：謝茜嘉
出版：更新：
恒指周一（10月24日）急瀉逾千點，跌至近13年新低，強積金同樣受影響，股民和打工仔一片哀嚎。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基當天接受無綫新聞訪問，曾表示「一般而言年輕人，可以多等3、40年（港股回升）」引起網民熱議，有人批評等待時間太長顯得不切實際，「真係樹大招瘋！叫人等3、40年」、「3、4年都嫌多啦，仲話3、40年」、「3、40年後都瓜咗啦，仲等到咩？」，不過亦有人指出該段訪問是有關如何選擇強積金投資組合，並非指一般投資，認為強積金本來就是看長線，教授之言並無不妥。
+11
袁偉基當天接受無綫新聞訪問，被問及應如何選擇強積金投資組合時提到應考慮年齡，指出「一般而言年輕人，可以多等3、40年，如果對香港經濟股票有信心，可以3、40年，或20年後升回上去。年紀大或沒有20年，所以其中1個方法，現時股票跌至這樣，是還原基本步，即還原你原本供的，好像蝕了但其實蝕了手續費」，又不鼓勵市民經常轉換投資組合，若覺得不能接受風險，可轉保守或保本組合當儲錢。
袁偉基的訪問內容引起熱議，有人認同股市有升有跌，不可短線看一時急瀉，要放長線投資，不過不少網民批評「就當20年升得返，咁呢20年點過？呢20年係人生黃金20年，20年後都老啦」、「到你等到3、40年之後又一下墜落去，再等多3、40年升返上去啦」、「先唔講3、40年，點解你會認為升返上去，老奉㗎？」、「抵買啊，到你40歲咪退休囉」、「呢啲咪以結果為目標囉，又贏」、「佢無錯嘅，不過我會去美股囉」。