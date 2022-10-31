苦追女同事5個月終交往　1次就懷孕　1個原因揭綠帽真相男生崩潰

苦苦追求下終於抱得女神歸，沒想到原來是「死食貓」！有台灣男網民崩潰分享，指好不容易追到女同事，2人交往後竟「一擊即中」，決定於年底結婚，可是因媽媽1個懷疑，最終揭發女友肚子裏的孩子不是他的，令他大受打擊，「還以為娶到正妹，結果是為了肚子小孩才跟我在一起」。



有台灣男網民指好不容易追到女同事，2人交往後竟「一擊即中」，決定於年底結婚，但後來才得知女友肚裏的孩子不是他的。（《未來媽媽》劇照）

該台男在facebook群組「《靠北女友2.0》」發文，指與女友是公司同事，當初都苦苦追求了5個月才獲答應交往，現在已一起5個月，沒想到2人第1次發生關係就懷孕了。

近日樓主媽媽起了疑心，認為女友的肚子不像只懷胎5個月，除非是雙胞胎。一問之下女友才坦承2個人剛開始交往時，已經懷孕3個月，肚裏孩子是前男友的，但因車禍自撞離世。樓主聽到後感晴天霹靂，本來2人打算年底結婚，父母還不知道這件事，因而不知怎樣面對，又感嘆道「還以為娶到正妹，結果是為了肚子小孩才跟我在一起的」。

有台灣男網民指好不容易追到女同事，2人交往後竟「一擊即中」，決定於年底結婚，但後來才得知女友肚裏的孩子不是他的。（《未來媽媽》劇照）

帖文引起網上熱議，網民都表示事件實在太像「八點檔」劇情，「原來現實生活中真的也有八點檔劇情」，又指這算不算是騙婚，「一開始對方沒告知有懷孕就很扯，什麼都沒交代還論及婚嫁，我聽起來覺得很像騙婚捏」。

亦有人分析指，追了5個月但一起時已懷孕3個月，即是樓主追求時對方仍有男友，「搞不好為了收工具人或備胎根本沒讓樓主知道」、「男友過世之後，因為懷孕了，馬上跟別人在一起」，又認為女友可能仍有所隱瞞，揶揄道「改天你會發現更不可思議的事，例如像老婆偷偷跟死而復生的前男友在聯絡」。有嘴賤網民則戲言「得到了夢寐以求的女神，買一送一還多給你一個小孩，賺了啦」、「放心，下次應該就是你的，是男人就不要這麼小氣」。