安全套穿咗！女友食事後丸　港男怕負責想分手　網民：世紀賤男！

未準備好做丈夫、做爸爸，卻遇上避孕套破裂的意外，竟打算分手要女友獨自面對？有港男發文表示早前已覺得與女友價值觀有偏差，認為對方未必是可以相伴一生的人，因此與女友關係「麻麻哋」。他近日與女友性愛後發現避孕套意外破裂，縱然女友即時服用「事後丸」，他仍擔心女方若懷孕便需要負責，因此考慮應否盡快分手。網民直斥這樣的帖文看出樓主的價值觀大有問題，狠批他是「世紀賤男」。



樓主表示與女友性交後發現避孕套竟意外穿了，縱然女友即時服用「事後丸」，他仍擔心女友懷孕後需要負責，考慮提出分手。（《無法抗拒的他》劇照)

該港男在Dcard討論區以「急！係咪盡快分手會唔會係最理智嘅選擇」發文，稱平日與女友性愛時會做足安全措施，唯近日歡愉後發現避孕套竟意外穿了。雖然女友在性事後服用了「事後藥」，但樓主仍擔心不已，「雖然佢有食事後，但我上網睇都會有一定嘅機率中」。

樓主補充指，其實早前就發現與女友「價值觀有分歧，開始覺得佢未必係一個可以同我走落去嘅人」，因此與女友關係轉差，又直言「呢刻未必可以認定呢個女朋友陪我一世」。再加上是次意外，他擔心女友如果大肚就要負責任，心中大亂，不知是否應該盡快向女友提出分手，「會唔會趁依家就同佢分手好啲？以免過多個月佢確認有咗就多手尾？」。

樓主擔心女友如果驗出懷孕就有「手尾跟」，於是考慮盡快向女友提出分手。（《BB來了》劇照）

帖文引來網民熱議，留言幾乎一面倒怒罵樓主是「渣男」、「自私精」，斥責他不想負責任，卻又與女友發生性行為，「哇，呢啲簡直係中出即飛，真係世界級賤男嚟㗎喎」、「你都幾X自私！覺得走唔落去仲要同人sex」、「點解你會覺得而家分咗手佢下個月就唔會大肚……你唔夠愛佢同係個無責任感嘅自私X」。

有人批評樓主「卸膊」，指責他事後不但不關心女友的身體，要她服用事後丸及獨自承擔懷孕風險，而且在發現避孕套穿了後，第一時間考慮的是盡快與女友撇清關係，還推諉於價值觀問題，行為難以饒恕，「第一時間係想逃避責任，一啲承擔都無。價值觀有分歧？係你價值觀有偏差咋」、「你只係未玩夠又怕佢有咗，而家想分手唔負責任，扮乜價值觀唔夾」。