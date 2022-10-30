危險！藏獒兄弟圍攻老婦　狠咬頭手大量出血唔鬆口　街坊爆非首次

大型犬隻一定要看顧好！台灣發生藏獒咬人的恐怖事件，當地1名77歲婆婆在家附近突然被2頭藏獒撲倒狂咬，導致頭部、左手被咬到大量出血，鄰居趕至救人但被藏獒吠退，其後警方、消防及救護到場時，牠們仍未肯離開，甚至連動保人員到場都被攻擊。最終警方找到狗主的女兒，少能將惡犬帶回屋內。2頭藏獒懷疑是自行掙脫狗繩跑出屋外，但為何能開門仍待調查，有街坊則直斥2隻惡犬已非首次傷人，更指狗主平日根本不會用狗繩牽制。



婆婆在家附近突然被2隻藏獒攻擊，身體多處受傷。（台視新聞截圖）

台媒報道，事發於28日傍晚6時許，台南市安南區有名77歲老婆婆在家附近被2頭藏獒圍攻，頭部、左手均被咬傷，大量出血。婆婆傷痕累累倒地不起，附近居民及途人趕至查看，嚇到尖叫連連，有人想上前營救卻即被吠退，礙於2犬體型巨大，眾人不敢上前幫忙。有目擊者表示，下班回來時見到老婆婆被咬後倒在地上「血流不止」，但眾人不敢靠近，唯有報警求助。

警察、消防及救護員趕到現場時，警方以警車鳴笛聲嚇藏獒令牠們鬆口，但2隻藏獒仍堅守陣地拒離開，救護員都不敢靠近救人。後來動保處人員到場使用捕狗網，但因為藏獒太大隻捉不到，甚至連動保處人員亦被攻擊。

藏獒體型龐大，事發時民眾不敢靠近。（非涉事藏獒／資料圖片）

警方最後聯絡飼主，最終飼主的女兒前來帶走2隻藏獒，懷疑牠們是自行掙脫狗繩自己跑出屋外，有民眾高喊「咬死人了」以示不滿。婆婆最終等了半小時才送院，意識清醒，幸無性命危險，現場則遺下大灘血跡，觸目驚心。

警方指，2隻藏獒的許姓飼主暫未回家，之後會請他到警局說明，民眾被家犬咬可以報案及提出民事索償，如受害人報案會依法查處，警方仍在調查攻擊原因。有街坊抱怨2隻藏獒不是首次傷人，飼主平日不會綁好項圈。當天因為飼主不在，門不知為何自動打開，鄰居說2犬已經攻擊人2、3次。

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台南動保處懷疑是狗主家人或親友曾經開門，但這部分仍屬於人為疏忽。藏獒屬於攻擊性犬隻，去公共場所必須有成人陪同，使用繩鍊之餘還要戴上嘴套，違例者最高可罰15萬台幣（約3.7萬港元）罰鍰。

（綜合）