送貨驚見「內有藏獒」警告牌　結果出來是目露兇光的牠

「內有藏獒！」如果經過村屋門外，看到此警告牌都會份外小心，始終藏獒是世上公認的惡犬之一。不過台灣一名男網民則分享一次送貨趣事，他指日前送貨時看到門口標註「內有藏獒」，還有一張大狗照片，結果「藏獒」走出來時讓他秒傻眼，「差點嚇死」。

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該網民在facebook群組「爆怨公社」發文表示，他有次到達送貨地點時，看到鐵欄杆上貼了一張警告牌。從照片可見，該牌子上有用紅底白字寫着「內有藏獒」4個大字，還有一頭黑色伸出舌頭的大狗，「結果一隻貓出來」。樓主完全沒想到在鐵欄內沒看到兇猛的藏獒，反而是一隻胖胖的奶茶色虎斑貓在路中央，還露出兇狠的眼神緊盯着他，「果然差點嚇死我」。

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帖文惹網民爆笑，紛紛討論為何出來的是貓咪，「主子名字叫藏獒，錯了嗎！」、「這貓咪剛解決了原本的那隻藏獒，我是你的話，絕對不踏進大門一步」、「牠比藏獒還兇啊！」，另有人稱看過《Marvel隊長》就了解貓不簡單呢，「牠可能是Goose」。