帶女友到準奶奶家住7天　男目擊超狂行為即取消婚禮：還好沒娶妳…

情侶相處好同住難！內地一對相戀3年的情侶，本已到談婚論嫁階段，男生更帶未婚妻回自己家與準老爺奶奶同住7天「試婚」，結果一試便出事了，男生被未婚妻的言行嚇壞，決定取消婚禮，直指「還好沒娶妳」，而未婚妻得悉男生決定當場「傻眼」。



情侶相處好同住難。（示意圖／GettyImages）

綜合報道，吳姓男子與26歲陳姓女子相戀3年，已到談婚論嫁階段。陳女本身有「公主病」且生性多疑，經常會懷疑吳男，2人常因小事吵架，但吳男有耐心沒計較，「好好哄一陣子，兩人就又能和好」，而同意結婚時，陳女承諾會改善自己脾氣，「希望做一個好女友」，讓吳男感到十分暖心，也認為自己娶對了人，於是吳男帶陳女回家住幾天，讓未婚妻與準老爺奶奶「熟悉一下」，也為結婚做好準備，沒想到卻因此導致「分手悲劇」。

陳男帶陳女回家，老爺奶奶一見「準新抱」非常熱情，但到吃飯時便開始了「噩夢」。奶奶不斷夾菜給陳女，一直說「多吃點，多吃點」，惟陳女看着黏上奶奶筷子的菜不斷皺眉，反問：「阿姨，黏上筷子多髒啊，妳這是喂豬嗎？」

吳男帶陳女回家住幾天，讓未婚妻與準老爺奶奶「熟悉一下」，也為結婚做好準備，沒想到卻因此導致「分手悲劇」。（示意圖／GettyImages）

陳女一句話讓熱情夾菜的奶奶瞬間尷尬呆住，不知道該怎麼辦，吳男則厲聲對陳女說：「妳怎麼能這麼說，媽給你夾菜也是好意啊。」惟陳女無名火起，反嗆：「夾這麼多菜我根本吃不完，咱倆平常我也就吃一兩口，哪吃了這麼多，這不是喂豬是什麼？」

奶奶見2人勢成水火，於是打圓場緩和氣氛，惟陳女認為奶奶是「罪魁禍首」，竟向奶奶大喊：「妳能不能閉嘴！」聽到這句話，吳男當場爆發，「以前我以為妳只是任性，脾氣差，這我都慣着你，容忍你的任性。你可以這麼和我說話，可是你沒有權利這麼和我媽說話，你不能這麼不尊重我媽」，更直指「這麼沒教養的女人我是不會娶的，我看這個婚也就不用結了」。

男生被未婚妻的言行嚇壞，決定取消婚禮。（示意圖／GettyImages）

陳女聽罷當場「傻眼」，即時「氣炸」離開截車回娘家，娘家也批評吳男小題大做，惟吳男沒有理會，堅決分手，結束了這段感情。

事件引來網民熱議，不少人都贊同樓主做法，「這種女生到哪裡應該都很不受歡迎吧」、「三觀不合，在一起會有許多紛爭」、「婚前不尊重長輩，婚後只會更變本加厲的不尊重！」、「幸好沒娶」、「這應該是沒教養吧！」、「不尊重家長的女孩子，娶進門也是麻煩」。

但也有網民認為雙方都有錯，不應只責怪女方，「女生態度確實是很差，但長輩過度關心也真的很讓人反感……」、「我覺得兩個都有錯啊！一直夾給人家幹嘛？女生講話委婉一點，很多人都不喜歡直白的話」、「我不覺得女方有錯，就只是話術不好而已，至於吵架，老實說你也不知道原因，進去攪和會更亂，不如就閉嘴吧」。