梨泰院人踩人｜男子雙語請圍觀市民幫手救援片瘋傳　網民讚：英雄

【韓國梨泰院人踩人／萬聖節】10月29日晚上，韓國梨泰院發生人踩人事件，造成至少154人死亡。有民眾拍攝到心臟驟停的傷者於地上接受心肺復甦術，而幫忙急救的人中不乏身穿萬聖節服裝的市民。一段26秒長的相關影片就在國外網站廣泛流傳，有男子呼籲懂得心肺復甦術的民眾幫忙拯救傷者，最後一呼百應，成功找到10多名市民幫忙。



韓國梨泰院發生人踩人事件，1名韓國男子被拍到呼籲懂得心肺復甦術的民眾幫忙拯救傷者，最後成功找到市民幫忙。影片曝光後，有網民大讚男子見義勇為。（twitter影片截圖）

從影片可見，1名身穿黑衣黑褲的男子站在封鎖線及救護車之間，以韓語大聲請求站在封鎖線外、懂得心肺復甦術的市民幫助。他神情激動，手部展示着心外壓的動作，又指一指不遠處的傷者，隱約能聽到他在說「有知道心肺復甦術的人嗎？曾經服過兵役並學會如何進行心肺復甦術的人，請幫忙」，然後該男子又以英語詢問是否有護士或醫生可以出面幫助。

在他的號召下，即有人彎腰穿過封鎖線跑往傷者處協助救援，然後有10多名市民一個接着一個地上前支援。在影片最後，能聽到男子以英語說「請到那裏幫忙」並以手勢示意，然後就轉身走向傷者處。

影片曝光後，在當地的討論區引起熱議，有網民指出持續進行心肺復甦術需要很大的體能，他們先是讚揚男子自告奮勇地幫忙，又表揚後來加入救援行動的市民，「真的是平民英雄」、「我見過在急診室進行心肺復甦術，連男醫生都汗流浹背……」、「謝謝你們，志願者們，謝謝你們挺身而出。」、「我看到他們站出來，很感動，這個社會仍然有人願意幫助別人」。

國外網站也有人轉載這段影片，不少人都高呼感動，「哦，這讓我哭了……」、「太感動了，他們都是這場悲劇的英雄」。亦有人呼籲大家學急救，「去學吧！真的用得上」、「你永遠不知道什麼時候會拯救到其他人，但請去學吧」。