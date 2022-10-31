韓國梨泰院人踩人│目擊朋友垂死救不到　倖存者崩潰：只看到人牆…

【韓國梨泰院人踩人／萬聖節】韓國著名景點梨泰院10月29日晚上發生人踩人事件，造成至少154人死亡。有澳洲男遊客與3名友人在韓國度假，當日一同到梨泰院出席萬聖節活動順道幫友人提早慶生，然而，歡快出遊最終卻演變成1死2重傷的悲劇。他親歷生死瞬間，又表示曾試圖把受壓的人們拉出來卻無能為力，只能眼睜睜看着朋友死去。他控訴警力不足導致悲劇發生，又對於有人在死傷者垂死時仍拍片歌唱表示憤慨。



澳洲23歲女子雷切德在韓國梨泰院人踩人事件中不幸喪生，她的友人作為倖存者之一，在目睹她的死亡後在社交平台親述慘劇。（instagram圖片）

綜合外媒報道，澳洲男子塔維尼蒂（Nathan Taverniti）以倖存者身份在社交平台稱，他們當日為其中1名友人、23歲的雷切德（Grace Rached）提早慶祝生日，而雷切德亦是梨泰院人踩人事故中不幸喪生的其中1名外籍遊客。

塔維尼蒂在影片中擦拭着眼淚表示，雷切德只差12日就滿24歲，如今卻只能永遠停留在23歲，「當她說她無法呼吸時，我就在那裏，我抓住了其中1個朋友的手……我的朋友們就在我眼前被擠壓，而我什麼也做不了」。他試圖把受壓的朋友拉出來，卻徒勞無功，遺憾地解釋，「我所能看到的只是一面人牆……不可能（救她）」。

塔維尼蒂認為是次事件不是恐慌下的踩踏事件，而是「緩慢而痛苦的擠壓」。他將災難歸咎於缺乏規劃，包括警力及醫療服務不足，「因為沒有足夠的警察，而且沒有人做任何事情來阻止人群。我們大喊大叫，我們說『你必須回去，你必須轉身，人們正在死去』，但沒有人在聽」。塔維尼蒂表示，他在原地等了30分鐘才有警員到場，然後警方又再花了超過1個小時調動更多警力，隨後他們又等了更長的時間才有緊急醫療援助，而這就是他的朋友們獲解救所需要的時間。

他又斥責緊急醫療服務不完善，指傷者躺在地上接受心肺復甦術，但並不全都是由專業醫護人員負責，不少是由懂得心肺復甦術的途人進行。他又認為是次慘劇本可避免，卻因沒有良善規劃而釀成遺憾，「你知道有多少人會去這個活動，為什麼你不提前準備」。他坦言，自己既難過又沮喪，「謝天謝地，我的2個朋友存活下來，但很多、很多人沒有」。

塔維尼蒂又悲憤地表示「當我的朋友和許多其他人垂死時，我看着人們在拍攝、唱歌和大笑」。他補充，後來看到雷切德被擔架抬走，事後花了數小時才輾轉找到雷切德的遺體，而另外2名朋友目前仍然情況危急。據外媒報道，有目擊者指，一些人在接受心肺復甦術時鼻子和嘴巴都在流血，而其他人則穿着萬聖節服裝繼續在附近唱歌跳舞，可能並不知道情況的嚴重性。

塔維尼蒂的影片至今已被觀看超過660萬次，而網民都表示遺憾，他們為逝者婉惜，又希望死傷者的家屬能振作起來。

（綜合）

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韓國梨泰院一個萬聖節派對發生「人踩人」事件。（網上圖片）