無腦！父母揹男童坐電單車　涉超載最少違2例　網民：咪害小朋友

印度疊羅漢式電單車超載時有發生，沒想到在香港也有人違規超載！昨日（10月31日）網上流傳2張一家三口出行的照片，1名男子在前座駕駛電單車，後座女子用嬰兒揹帶將約2、3歲的兒子綁在身前，3人如同夾三文治般，極之危險。

根據《道路交通（交通管制）規例》，該對父母有可能已觸犯規例，包括在電單車運載超過1名乘客及運載不足8歲的兒童乘客，如屬首次被定罪，可處罰款5000元及監禁3個月。



fb專頁「HongKong CarCam」昨日分享照片，可見馬路上塞滿車輛，而男童並未有戴上頭盔，只有父母戴上，若不幸發生交通意外，後果顯而易見，專頁管理員直斥「咪害個小朋友啦」，又建議「不如買返架私家車啦」。

網民留言揶揄「高手不怕閻羅王」，批評「係咪有病呀！呢2個大人有冇基本常識㗎，唔好害個細路啦！」、「簡直嘆為觀止，但個BB係無辜」、「為咗小朋友支持舉報」、「唔識搭公共交通工具？」、「呢啲一定要拉喇，警察要做嘢」、「一陣甩手，害到其他道路使用者啊！」、「諗起印度闔家式騎法」。

根據第374G章《道路交通（交通管制）規例》，在道路上的電單車的司機，不得在其電單車運載1名以上的乘客；如該電單車裝配有側車，側車所載乘客人數，不得超過該側車固定座位數目。在道路上的電單車的司機，不得用該電單車運載不足8歲的兒童乘客，除非該兒童坐在牢固安裝在側車內的座位上。

任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款5000元及監禁3個月，如屬第2次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬及監禁6個月。