葬禮只能二選一！妹妹與女友兒子分別離世　男子咁決定終被分手

禍不單行！面對手心手背都是肉的難題時，究竟該如何選擇？外國1名男子早前發文，指其妹妹早前亦因車禍不幸去世，他從美國飛到澳洲陪伴父母及籌備葬禮，詎料出發翌日，女友的11歲兒子因肝臟疾病離世。由於2人的葬禮時間相近，加上在不同地方舉辦，樓主沒有足夠時間往返，加上從未與女友的兒子見面，面對葬禮二選一的抉擇，他最終留在澳洲送別妹妹，未料因而被女友斥責不在乎其兒子，2人大吵一場後終分手收場。



男子發文指女友的11歲兒子因肝臟疾病不幸離世，碰巧自己妹妹遇車禍過世，雙方葬禮時間相近，他最終去送別妹妹，未料被女友斥責不在乎其兒子，大吵一場後終分手收場。。（《箍煲Band友 》劇照）

該名現居於美國的男子在外國討論區Reddit 發文，稱自己與女友交往2個月，雖知道對方有1名11歲大的兒子，且透過社交媒體亦得悉他正等候肝臟移植，但每當提起兒子，女友均不願多聊。樓主則有個關係非常親密的妹妹，由於她在早在11歲時被診斷患有糖尿病而經常要住院，令兩兄妹的感情非常好。

樓主指出，女友兒子的病情自今年9月惡化，他妹妹則於10月初因遇上車禍離世，為了安撫父母和籌備葬禮，他決定回澳洲10天，未料出發後翌日便收到女友來電，稱她兒子病逝，希望盡快為兒子安排葬禮。然而，因為雙方的葬禮日期只差2天，樓主無法趕及出席2場葬禮，於是便選擇留在澳洲，女友得悉後卻生氣直斥他不在乎其兒子。

樓主引述女友表示，縱然他從未與男童見面，但男童已經視他為父親；惟樓主對女友的責備非常不滿，在電話中坦言「我沒有把他當作兒子」，女方當下掛斷電話後，雙方未有再聯絡。樓主事後回想，認為對剛失去兒子的母親應多加體諒，後悔自己說出太過份的說話，無奈他的確與男童素未謀面，本希望女友能諒解其決定，可惜最後也是分手收場。

樓主與女友拍拖僅2個月，經共同朋友而認識。由於她曾在社交媒體發佈有關兒子信息，因此得悉男童有肝臟疾病正等待移植，但了解不多，亦從未見面。（《情繫海邊之城》劇照）

有網民看過樓主的分享後留言安慰，認為女方沒有同情心，要求樓主缺席自己妹妹葬禮是非常無理，「她利用失去兒子來操縱他人，不在乎你父母正處理相同事情，沒有尊重你們」、「她缺乏同情心不講道理」、「如果她想讓你在場可以配合日期」。

另外有人則客觀地指出，雙方於事發時都受情緒影響，難分對錯，「你和女友在處理完悲傷之後就算恢復關係，都可能無法走到最後」、「悲傷使人失去理智，而失去孩子是最糟糕」、「你也在經歷自己糟糕時期，希望她能克服這點」、「沒有正確決定，當然你原本可以在措辭上考慮得更加周全」。