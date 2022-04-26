【泰環保】超狂泰國喪禮靈堂擺滿呢樣嘢　原因竟係嫌買鮮花浪費錢

生老病死是每個人一生都會經歷的過程，最近在泰國有一名68歲老翁過世，家人為他舉辦一場喪禮。老翁生前表示，他認為喪禮會場用鮮花布置，結束後就要扔掉，這實在非常浪費，於是交代家人把這些錢拿來買食物，結束後還可以把這些物資捐贈給育幼院、孤兒院和養老院，展現另一種大愛造福人間。



根據外媒《Thaiger》報道，這名老翁名叫普拉伯哈利（Prabhali Konghoon），前陣子他壽終正寢，家屬在21日幫他舉辦喪禮，地點辦在當地一座寺廟。不過靈堂布置現場上，並未看到傳統會有的大批花束，反而是泡麵、牛奶、巧克力、衛生紙、食用油、魚露、糖果和飲料等。

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家屬表示，普拉伯哈利生前就向他們透露，認為辦喪禮把錢用在買花上面，就只是好看而已，一點用處也沒有，與其浪費這些錢買花，不如花在可以用到的東西上。因此家屬遵照他的遺願，買了包括500多包袋裝泡麵、400多個杯裝泡麵，甚至還有20箱牛奶、幾袋熱巧克力、一卷衛生紙、幾瓶食用油和魚露等，現場只出現少數鮮花，所有物品在綁上絲帶後，擺放在棺材旁邊。

喪禮結束後，家屬將這些物品整理一下後，就遵照普拉伯哈利生前遺願，將這些食物捐贈給當地孤兒院和養老院等機構，用自己的方式遺愛人間，當地這些社福機構收到物資後，紛紛都表達感謝之意。

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