韓國梨泰院人踩人｜察覺「待下去可能出事」　父果斷一舉動救全家

【踩踏慘劇／韓國／梨泰院／人踩人踩踏事件／萬聖節】韓國梨泰院10月29日發生嚴重人踩人事件，造成最少155人死亡。有韓國爸爸憶述驚險逃生過程，因當下1個決定而挽救一家三口的生命。他表示當晚帶着太太和孩子到梨泰院消遣，但街道愈見擠迫，認為再待下去可能會出事，因而懇求旁邊酒吧的人幫忙帶走孩子，他與太太則越過柵欄，最終順利逃出險境。



10月29日晚上，韓國首爾，梨泰院發生人踩人事件，當局在現場劃出臨時急救中心。（Lee Jin-man／美聯社）

該名爸爸接受MBC廣播節目訪問時，講述一家三口脫險驚魂記，他們當晚約9時半經過梨泰院主街道，雖然人很多，但一定程度上是可以通過。但其後愈來愈多人擁擠，壓迫感愈來愈大，當時已察覺可能會發生事故，惟試圖避開人群不果，「本能地認為我必須逃走，但什麼都做不到，因為來回都被擋住了」。

其後一家人順着人潮轉到小巷內，看到有對夫婦越過右邊酒吧的柵欄，於是這位爸爸靈機一觸，向酒吧的外國人大喊「請接過這孩子」，並將孩子遞給對方接過來，他和太太則爬過柵欄，最終成功逃脫。

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韓國梨泰院一個萬聖節派對發生「人踩人」事件。（網上圖片）

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他表示逃出的時間約晚上10時，本來以為大家都會平安離開，但他在回家路上聽到事故消息時，內心衝擊很大，「當事故發生的小巷被堵住時，如果能控制人流，疏通堵塞的通道，就不會發生這樣的事情了」。

對於有意見認為酒吧拒絕開門分散人群壓力，導致多人死亡，受訪爸爸認為當時大家不知道發生意外，才沒有開門救援。