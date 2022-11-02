人渣！新加坡僱主虐印傭　衣架插眼打至雙目失明　地下爬行做家務

喪心病狂已不足以形容這名僱主。新加坡發生恐怖虐待外傭事件，當地1名女僱主聘請印傭後有天突然變臉，沒收其手機開始虐待，掌摑、拳頭打眼、熨斗暴打，用衣架戳瞎其右眼球，再打到左眼亦失明，惟仍要求印傭在單位內爬在地上繼續做家務，沒有帶她求醫。女僱主怕東窗事發，以為送她回印尼就了事，幸好在外傭組織、警方及印尼大使館合力下，順利帶她回新加坡助查，女僱主被控多達16項控罪，日前被判入獄10年。

受害女傭日前接受新加坡媒體訪問，稱已捱打到「哭不出」，失明下被關在屋企無法求救，女僱主至今未有道歉，「我目前無法原諒她」。現在她選擇向前看，最令她痛心的是「再也看不到孫子的臉了」。



印傭長期被虐，以致雙眼失明，其僱主日前被判入獄10年。（示意圖／Getty Images）

案情指，51歲印傭蘇吉嚴（Sugiyem Samad Radimah）來自印尼中爪哇，2017年就到新加坡工作，2019年8月才到被告43歲女僱主、家庭主婦烏咪卡爾蘇（Ummi Kalsum Binte Ali）家中服務。2020年4月開始，女僱主無故對她不滿，沒收其手機，以掌摑、打臉、打耳方式虐待，其後更用拳頭不停打眼，若蘇吉嚴舉手阻擋，會被拉開手繼續毆打，後來演變到用衣架及手機暴打。蘇吉嚴右眼球就是被女僱主用衣架直接戳中失明。

蘇吉嚴告訴女僱主右眼看不見，希望看醫生，但被一口拒絕，更威脅不可張揚。接下來半年女僱主繼續施虐，至2020年10月，蘇吉嚴再被打到左眼失明。雙目失明的蘇吉嚴要在屋內爬行摸清位置，仍被女僱主威迫繼續做家務。她聲稱要幫蘇吉嚴指路，每當她撞上東西時，均會用衣架拍打「提醒」。蘇吉嚴試過燙衣服時不小心燒壞了女僱主衣物，慘遭對方用高溫熨斗暴打。

同月23日，女僱主為免惡行被揭發，將蘇吉嚴送回印尼，帶她上飛機放在輪椅上就閃人，並將6000新加坡元（約3.3萬港元）塞給蘇吉嚴，但其中一部份其實是欠薪。蘇吉嚴返抵印尼要自己摸路找機場人員求助，最終聯絡上親友。

印傭被沒收手機，雙目失明後要爬在地上繼續做家務。（示意圖／Getty Images）

後來新加坡家庭傭工中心發現蘇吉嚴長期受虐，希望為她伸張正義，透過義工成功取得聯繫，最後由新加坡警及印尼大使館等安排她2021年1月返回新加坡助查。她返回新加坡後要再動手術減輕雙眼壓力，但已永久失明，要長期服用止痛藥。警方指，醫院檢查後發現她雙眼出現眼角膜移位、右眼創傷性白內障、左眼因創傷令玻璃體流失導致青光眼、左眼血管阻塞、創傷畸形，另外左耳也被打到變形，體重由76公斤急降到52公斤。

最終，女僱主被控蓄意重傷女傭、虐待女傭及拖欠薪金等16項控罪，她承認其中6項，但聲稱自己不帶女傭求醫，只是怕她會感染新冠肺炎。最終法官判她入獄10年及罰款4500新加坡元（約2.5萬港元）。

蘇吉嚴已返回印尼，她日前接受新加媒傳媒訪問，透露剛剛工作時和僱主相處無問題，不知為何被打，現在一提起女僱主就會頭痛欲裂。她又說，女僱主開始施虐後，已請求對方送她回印尼或者送她回中介中心，但僱主拒絕，經常因一些小事發狂，試過入廁所洗手，只是照了一會鏡子，被女僱主發現即時狼罵，如果她捱打時夠膽哭，女僱主會打得更狠。

受害人2021年返回新加坡助查，當時她已永久失明。（網上圖片）

蘇吉嚴想找人求救，但僱主單位在走廊盡頭，鄰居門窗平日都會關上，根本找不到人幫忙，後來捱打時「被打到哭不出」，懷疑自己可能活不下去。越洋工作的經歷完全是場噩夢，她原本到新加坡打工賺錢，等儲夠錢就返回老家，打算開間小雜貨店，因為當老闆是她的夢想。

她現時和兒子、新抱及孫子一起住，知悉女僱主被判刑，但對方至今未有道歉，但亦不想再面對她，「我目前無法原諒她」，又說現在總要向前看，心底最難受的，是「再也看不到孫子的臉了」。

（綜合）