尼格｜下午1:40前掛8號風球惹議　港媽撐天文台：批評者本末倒置

【天文台／尼格／8號風球／打風／熱帶氣旋】掛不掛8號風格、幾點掛8號風球，都一定有人批評。天文台宣布下午1時40分或以前發出8號熱帶氣旋警告信號，惟今晨開始網民罵聲不絕。有港媽發文為天文台抱不平，直斥「批評天文台的人真係本末倒置」，認為上午未掛8號只能怪尼格「行得太慢」，又舉兩大例子，比喻市民鬧錯對象。意外地不少人認同其看法，認為現時太多人「當自己係天文專家」，變得為鬧而鬧。



不少網民批評天文台下午才改發8號風球，令打工仔上一會班又要離開。（廖雁雄攝）

港媽在親子王國討論區發文，直言「批評天文台的人真係本末倒置」，稱今日看到網上很多人批評天文台考慮下午才掛8號風球的決定，「對天文台冷嘲熱諷⋯下刪一萬字」。她認為掛8號風球有科學標準，「乜唔係怪個風行得太慢？如果行快啲就可以在9號點前掛8號」、「或者可以怪個風行得太快，如果行慢啲就可以在明天上班前掛8號」。換句話說，掛不掛8號只視乎風暴走勢。

她更列舉兩例：

「你債主向法庭申請你破產，由郵差派掛號信給你，你怪郵差定債主？」



「你個仔靜雞雞開咗你架車出去，醉酒駕駛炒車入醫院，由警方通知你，你怪個仔定警方？」



不少網民都認同其看法，打風的確會令交通繁忙及麻煩，「但一年有幾多次」、「唔係覺得天文台可以控制到個天咁犀利？」、「個風未到，唔通為你返工就早啲掛咩，今朝又見到呢啲人，真係非常討厭」。尤其現在部分人「當自己係天文專家」、「扮專家上下windy.com亂估，呢次個風根本連一啲地下天文台都好難估算去向」。

有網民認同天文台掛8號與否要根據科學標準。（廖雁雄攝）

有網民認為，今次天文台提早預告就是想市民有時間準備，安頓好子女長者，「即刻掛，又係鬧鬧鬧，雨少，鬧、雨多，鬧、有風，鬧、無風，鬧」、「總之唔啱佢心意就鬧㗎啦」、「有無諗過社會要正常運作」，「香港唔止有港孩，還有不少巨嬰」、甚至形容批評者作「刁民」。

不過，港媽們亦批評政府部門間配合欠佳，例如學校停課，「日間幼兒中心同老人中心，就新聞公布話唔好帶家人去」，對雙職家長及沒有外傭家庭是一大難題。

（親子王國）

▼11月1日 3號風球下大風中夾着雨▼

