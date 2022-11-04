航拍機偷拍│新加坡女17樓家中沖涼　驚見無人機窗外來回飛即報警

本港警方早前於全鐘法院道拾獲1架已撞毁的小型無人機，經調查發現內藏超過20條不雅影片，主要針對住宅或酒店內的人士拍攝，並於今日（4日）以涉嫌窺淫罪拘捕1名26歲姓吳本地男子。事件引起網民熱議，直斥以航拍機作偷拍用途可恥，惟世界各地亦曾發生同類案，其中3年前新加坡1名女子在17樓寓所沐浴時，突然發現窗外有無人機來回飛行，遂報警處理，警方其後介入調查，雖未有拘捕任何人，但指事件中的無人機操作員涉及2罪。



新加坡1名女子在17樓寓所沐浴時，突然發現窗外有無人機來回飛行，遂報警處理。（Facebook圖片）

被偷拍的新加坡女子姓楊（Amelia Yeo），40歲，曾任職鋼琴教師，她3年前於facebook 發文講述被偷拍的情況，引起大眾關注無人機的用途。楊小姐表示居於大廈17樓一個單位，當日下午約5時正在家中沐浴，由於浴室窗戶沒有面向其他建築物，所以她近乎不會關上窗戶，認為不會有任何個人私隱問題。

楊小姐沐浴期間，看到窗外出現飛行物，她初時以為是飛機飛過，但飛行物其後再次緩慢地不斷來回，因而懷疑是無人機，「我花了一些時間才意識到這是無人機，因為我們（住）在機場附近，常能看到飛機」。她向屋苑法團反映後發現，不只1名鄰座的住戶同樣目睹有無人機飛行，聽取丈夫及法團主席意見後，決定到警局報案。

世界各地都曾發生航拍機偷拍民居的案件。（資料圖片）

警方其後前往該屋苑調查，但沒有發現涉事航拍機操作員。調查人員則表示，無人機在該區飛行是非法的，涉及兩項罪名，包括構成侮辱，同時違反了禁飛區的規定。但楊小姐表示，警方翌日已修定說法，將此案重新歸類為騷擾，至於無人機是否成功拍攝了任何東西或侵犯了任何人的隱私，她則稱「我不知道，但「問題是在這個地區放飛任何東西都是違法的」。