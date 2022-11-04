航拍機偷拍│西安男無人機直播女子裸居畫面　正義航拍友聯手擊落

真正發燒友揭發有人用航拍機偷拍，決定自行「清理門戶」！香港警方通報本港首宗航拍機（又稱無人機）偷拍案，已撞毀的無人機內藏了逾20條不雅影片，事件引起爭議。事實上，內地都曾發生無人機偷拍事件，2017年，西安有男子為了「漲人氣」，竟然用航拍機偷拍1名女生的「裸居」畫面，更放上網直播，有觀眾竟大讚是「偷窺神器」。一群無人機愛好者知悉事件，勸阻不果後決定一起追查拍攝路線及位置，最終合力擊毀變態男的無人機，並主動向警方報案。無人機聯盟成員當年接受央視訪問，直斥其惡行損害整個航拍圈的名聲。



2017年，西安1名男子用航拍機偷拍女子在屋企裸體的畫面，更在網上直播。（微博圖片）

香港發生首宗航拍機偷拍案，但同類案件在外國及內地更早發生。2017年陝西西安曾發生變態男用無人機偷拍女子裸居畫面及直播，當年央視等內媒均有報道，事件一度登上熱搜。

2017年7月，變態男用無人機偷拍１名女子在家中裸體的畫面並直播，直播間內有逾百人觀看，甚至有觀眾大讚無人機是「偷窺神器」、「都能看得清」。事件令圈內的發燒友非常不滿，無人機聯盟成員指，該男子只是個初學者，並非聯盟成員，真正熱愛航拍活動的人都會遵守一些道德規限，他的行成在為整個圈子「抹了黑」。

央視報道，西安市無人機聯盟成員發現了變態男直播。聯盟成員王男受訪時透露當時曾經勸阻，「讓他不要這樣飛」，男子完全不聽勸繼續直播。成員認為該男子行為在損害無人機圈的名聲，多名成員進入該變態男的直播間，確認他的飛行路線、地點。7月23日，成員們等到變態男再直播時展開行動，成員們一同用干擾槍將其無人機擊落。隨後成員們去西安市公安局報案。

警方調查期間，另有1名年輕女子報警，稱自己被人用無人機偷拍，畫面更被放到網上，發現她正是受害人。女子供稱當時她正準備洗澡，發現窗外有一台無人機，開無人機男子留意到她已察覺，即控制無人機飛向小區另一邊的城中村。

據受害女生及聯盟成員訊息，警方在無人機逃走方向的城中村內調查，有街坊反映，村內住了1名愛玩無人機的男子，終在一處民房找到涉事22歲金姓男子，他直認偷拍，但又辯解自己不是存心偷拍，「只是為了玩網絡直播而已，直播（漲）人氣」，想有更多人「刷禮物」。

金男最終因為未向民航管理部門申報飛行計劃下，利用無人機偷拍、更將偷拍畫面直播，最終被處以行政拘留10日。

（綜合）