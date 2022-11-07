警世！港男遺失MacBook網上尋物　騙徒謊稱拾獲索錢　最終咁識破

在街上遺失物品勿慌亂，要先冷靜下來，以免被騙徒有機可乘！有港男日前於網上發文分享騙徒的詐騙手法藉以警世，他稱日前乘坐巴士尾班車時不慎遺留1部MacBook，於是在網上發文尋找失物，其後有名男子於WhatsApp聯絡他，聲稱拾獲其MacBook。事主要求對方先拍照以確認是其MacBook，以及面交取回，並承諾會給予500元酬金，惟男子前前後後傳了10句不斷索取茶錢及車錢的訊息，又要求先轉賬，幸事主沒上當，最後男子謊稱發現不是同1部MacBook為由結束對話。



事主上載與騙徒對話過程。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

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該名港男於facebook群組「香港失物報失及認領群組」上載與騙徒的對話截圖，提醒「各位師兄小心此人，慢慢欣賞下騙徒啲手法」。該名騙徒於早上近8時傳了1句「halo」給事主，但沒再說什麼，事主感困惑回了個問號，騙徒才回覆了句「macbook」，但說話沒頭沒尾十分奇怪。

事主起初沒察覺有異，得悉對方拾獲其不小心遺失的MacBook，立即相約見面欲取回，騙徒還假意暖心提醒「下次小心啲」，並聲稱是媽媽拾獲，又要求「你畀茶錢我」，事主回應「你放心，識做嘅」，不過也警惕地要求「可唔可以影下部機畀我？」。

騙徒以正回家為由避過傳MacBook照片，又說出事主於網上尋物帖文列出的MacBook特徵及遺失地點，「講到似層層」，嘗試博取事主信任，事主堅持要求騙徒拍照以確認對方是否真的拾獲其MacBoook。言談間，騙徒再次要求獲取金錢，「方唔方便俾車錢我？你急唔急」、「你畀幾錢我」，事主稱家境非富有，所以只能給500元答謝。

之後騙徒再索錢，強調自己不會欺騙別人，「你俾車錢我得唔得？聽落好似呃人，但幾百唔會呃你，我仲驚過你」、「阿靚仔，你入畀200，尾數見面畀我可以？」，事主有警覺心地說「一手交錢，一手交貨好啲嘅，保障大家」。騙徒前前後後傳了10句索錢的訊息，事主沒理會，強調想見面付現金，結果直至下午近3時，騙徒轉口稱誤會了媽媽拾獲事主的MacBook，「應該唔係你嗰部，同埋時間有出入，我媽講嘢一舊舊」。

事主確信對方是騙徒，點出破綻位，直言自己從來沒於尋物帖文列出遺失時間，怒斥「10點鐘叫醒我，等到你依家，係咁叫我入錢先，你當我onX？唔使講嘢啦，大家心照啦，轉頭就去報案」。

網民批評，「黐根，係咁叫人畀車錢，係有心幫人都唔會咁啦」、「睇嚟佢好窮」、「真係好賤格，有心嘅唔會講錢」、「講真唔見嘢已經好慘，仲要踩多兩腳咁」、「呃1個人收3、400 ，1日呃到3、4個都成千幾蚊1日㗎」。

有人分享經驗，「跑馬跑到傻咗，呢啲人我都遇過，一係道友一係賭仔，係咁話ok，轉頭叫你入錢先，交收就話自己嚟唔到，打電話就話唔得閒，過一排搵返你又話電話跌咗」、「支付寶、FPS（轉數快）都拉唔到！已經有人分享咗，唔好信咩有名有戶口就無事」。有人提醒，「其實呃人就係睇中你心急、失去理智，只要騙徒講到一兩樣嘢啱你心水，就咩理智都忘記晒，其實只要掉返轉，問一啲細節嘢去confirm（確認）一下，就好易拆穿」。