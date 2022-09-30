網戀騙案！22歲男扮女呃17萬　女友客串出鏡　1句嘲笑苦主更受傷

騙取金錢和感情後還要落井下石，二次傷害太慘了！內地再次揭發網戀騙案，1名男子在網上結識女生後旋即墮入愛河，即使從未與「女友」見面，亦甘願付出多達17萬元（人民幣，下同，約18.8萬港元）支持對方出國留學。可是事主後來才發現，原來每天與他聊天及索錢的女友，真身竟是22歲男子，每當他要求通話或視像見面，對方才找來女友幫忙，被捕後更嘲笑事主「太好騙」，令他受到更大打擊。



內地1名男子墜網戀騙局，遭騙徒偕女友共騙17萬元。騙徒被捕後更嘲笑男子「太好騙」，令他大受打擊。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，居於江蘇南京的王姓男子早前於網上結識了自稱就讀藝術院學的女大學生，兩人相談甚歡，很快便發展成網戀情侶關係。王男與女友交往後非常甜蜜，每天也會聊天維繫感情，甚至確定了結婚的計劃，2人間中會使用語音或視像通話，「視像過一回，但是那個燈光很暗，就看了有兩、三秒鐘」。

女友之後表示，自己有意出國讀書及參加展覽，希望王男能資助她的生活費。熱戀中的王男當然希望愛人能過得好，於是沒有詳細考慮便多次匯款，「那邊條件不太好，讓我給她打錢」，其後女友聲稱回國時，又以各種開支為由向他索錢，「她說她要回國，又讓我給她打錢，我也給她打了」。

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直至早前，王男計算後發現自己已向女友轉帳逾17萬元，惟對方似乎一直不肯見面，因而感到不妥，認真思考後懷疑被騙，決定報警求助。當地警方經調查，發現王男轉帳的收款人其實是22歲劉姓男子，趕緊到雲南找出其下落。

劉男被查問時直認行騙，稱一直與王男聊天、索錢的其實是他，其女友為了獲得金錢購買新款智能電話以及「食好西」，便答應負責與王男語音通話或視像見面，2人合作騙財。劉男更毫不留情在警員面前嘲笑王男，直指他實在太易信人「（錢）太好要了，他太容易相信我了，我說啥他都信」。目前警方已拘捕劉男及其女友，將採取刑事強制措施。

警方經調查，發現王男轉帳的收款人其實是1名22歲劉姓男子，他供認行騙，並指女友亦有合作。（微博影片截圖）

帖文引起內地網民討論，不少人直指劉男沒有「職業道德」，騙錢後還落井下石，「騙了17萬還說人好騙，騙子真的殺人誅心啊」、「傷害性很大，侮辱性極強」。亦有人大嘆同類騙案已多次發生，可是仍有人上當，「為什麼這麼傻的人也能有17萬呢？」、「能這麼容易給17萬，證明存款至少是17萬的3倍」。