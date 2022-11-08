慘！婚宴賓客被汽車高速撞飛致4死10傷　司機及2幼子被捕1人在逃

西班牙馬德里近日發生一場「紅事變白事」的可怕罪案，1名司機蓄意駕駛汽車高速撞向婚宴的賓客，造成4死10傷的慘劇。當地警方表示，目前3名肇事者已被捕歸案，但仍有1名嫌疑人在逃。



西班牙1間正在舉行婚禮的餐廳的出口處有人爭執，其中1名男子爭執過後坐上銀灰色的豐田汽車，故意高速撞向出席婚宴的賓客，造成4死10傷。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於6日凌晨2點44分，西班牙托雷洪德阿爾多斯鎮（Torrejón de Ardoz）警方接獲報案，指1間正在舉行婚宴的餐廳出口處有人爭執，其中1名男子爭執過後坐上銀灰色的豐田汽車，故意高速撞向出席婚宴的賓客後，與車上3名乘客共同駛離現場。

當局啟動多受害者事件（IMV）程序，派出共22支醫療團隊及10多輛救護車到現場拯救傷者，然而有4人因猛烈撞擊造成全身多處骨折被證實當場死亡，當中包括1名未成年人。4名死者均來自同一家庭，包括1名65歲婦女和她37歲的兒子，及2名分別17歲和60歲的男子。至於10名傷者中有4人重傷，其中2名中年男子分別腿部和骨盆骨折、2名女子則因腦外傷留院，目前情況仍然嚴重。

凌晨4點，國民警衛隊巡邏隊在塞塞尼亞鎮（Seseña）發現被遺棄的涉案車輛，35歲司機及他分別16歲及15歲的兒子在試圖逃離時被捕，而司機的18歲侄子就設法逃脫，目前仍未落網。從現場圖片可見，涉案車輛的車頭擋風玻璃碎裂、破了1個大洞，車頭變形、保險槓脫落，引擎蓋有明顯凹痕，儀表板上也有血迹。

從現場圖片可見，涉案車輛的車頭擋風玻璃碎裂、破了1個大洞，車頭變形、保險槓脫落，引擎蓋有明顯凹痕。（網上圖片）

當局表示已安排班心理學家幫助死傷者及其親屬，而爭執起因仍有待查明。據當地媒體報道，有知情人士表示仍然在逃的第4名肇事者與新娘是舊相識，「過去曾試圖與新娘索尼婭調情」，他並沒有收到婚禮請柬；另有人補充指司機是新郎的親戚，卻未受邀而不請自來，因在聚會上與客人發生衝突，而被新郎的父親請離現場，其後載上兒子及侄子高速撞向餐廳門口的數十名賓客。

（綜合）