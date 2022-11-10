老公婚後超完美　人妻驚揭床上1表現即崩潰喊離婚　最終1招解決！

【婚姻熱話】人無完美，每個人總有缺點，但如果因這樣鬧離婚，又是否值得？有網民於討論區發文表示，其姐夫是標準的「完美好男人」，然而其姐姐卻突然說要離婚，而樓主獲知原因竟是姐夫床上一個表現令姐姐感到極大壓力。幸好經過婚姻諮詢加上做手術後，姐姐與姐夫成功「挽回」感情，終於沒有再提離婚。



有網民於討論區發文表示，其姐夫是標準的「完美好男人」，然而姐姐卻突然說要離婚，幸好最後都能挽回婚姻。（示意圖／gettyimages）

該網民於「PTT批踢踢實業坊」發文指，其姐夫是標準好男人，「有穩定工作、願意早起載小孩上學、無不良嗜好、個性很溫」，詎料今年年初其姐姐回娘家時，竟然說「要離婚了」，讓樓主和母親都非常震驚，追問下姐姐透露離婚原因竟是上床後一個表現 ── 姐夫會「打呼（打鼻鼾）」。

這奇葩理由讓樓主及母親難以接受，勸姐姐睡覺時戴耳塞、分房等，惟姐姐竟然「講到哭」，哭訴自己精神壓力很大，已忍耐很久，每天早上精神狀況都不好，「很崩潰」。

姐姐哭訴自己精神壓力很大，已忍耐很久，每天早上精神狀況都不好，「很崩潰」。（示意圖／gettyimages）

事件至今年3月初終有轉機。樓主表示，姐姐接受了婚姻諮商，諮詢師後來建其姐夫做「止鼾」，結果手術相當成功，「然後現在是術後兩個多月了，也沒聽他們說要再離婚了」。樓主最後打趣總結，「結論是：相愛容易相處難，人品再好、會打呼還是徒勞」。

事件引來網民熱議，有人稱理解樓主姐姐的崩潰心情，「打呼就像白目的人，你不想要聽，他還一直來」、「可以理解打呼很吵」，也有人笑言「會打呼表示還活着啊」。不過另有網民認為2人應認真思考婚姻問題，「婚姻難維持就是以為只是小事，但婚後每天都要面對，累積下來的不滿，習慣還可以調整溝通，打呼就要手術了」、「我覺得該離婚唉，因為原本遇到問題，竟然不是看醫生做手術，而是直接選擇要離婚，令人匪夷所思。