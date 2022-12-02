見工翌日後獲聘　打工仔擁多年經驗都被HR壓價$7000　網民齊鬧爆

打工仔當然想人工高福利好，但世事豈會盡如人意？近日就有求職者發文指早前見工，翌日已獲錄取，自己開價月薪2萬元，但對方竟然壓價近7000元，因不滿薪金便拒絕受聘。HR驚訝表示年輕未有太多年資不應怕捱苦，更稱這個金額已較現職同事剛入職時的薪酬好。樓主發文續稱其實自己已有多年大機構工作經驗，斥責HR行徑不尊重，惹來不少網民聲討HR是最多餘部門。



有求職者發文指早前見工，翌日已獲錄取，自己開價是2萬元，對方竟然壓價近＄7000元，因不滿薪金便拒絕受聘。（《伊藤君A to E》劇照）

該求職者投稿至facebook專頁「奴工處」以「我開兩萬人工，公司壓我七千？」為題發帖，指早前見工面試，做完筆試後翌日已經收到錄取通知，但對方竟然壓價接近7000元，而自己開價只是2萬元。由於不滿薪金便拒絕受聘，HR驚訝表示他年輕未有太多年資，應該不怕捱苦，更稱已經給了樓主現職同事入職薪酬。樓主續稱其實自己已有多年大機構工作經驗，質疑若然真的等人用，又何需大幅度壓價，最後更斥責「而家嘅HR當求職者唔係人，唔使食飯就生存」。

有不少網民都批評HR這個部門是多餘，既然沒有心請人，何苦還要壓人價，「HR無嘢做，唯有壓你價表現比老闆知自己有做嘢」、「其實唔啱價咪直頭唔好出Offer，壓咩價」、「HR係一個多餘，食飽飯等屎屙嘅部門」、「免費最好」、「又要有相關學歷同經驗，但又唔諗下自己出咩價」。

有網民稱這樣壓價後比畢業生的薪金還要低，這樣的公司不會好到那，不做也罷，「未入職已經講到你一文不值，咁嘅公司唔做都罷」。（《藍色海洋的傳說》劇照）

另外有人稱這樣壓價後比畢業生的薪金還要低，這樣的公司也不好，不做也罷，「未入職已經講到你一文不值，咁嘅公司唔做都罷」、「證明佢唔急請人或有好多應徵者俾佢揀」、「個價仲低過應屆畢業生，點做？」、「香港人條命究竟有幾賤」；亦有人客觀地稱，樓主提供的資料有限，對工作內容和職位等一無所知，根本不能妄下判斷說是HR問題，「樓主好多嘢都無講，例如見咩工？多年大公司經驗但如果係文員又經常換公司，萬三或者叫正常」。