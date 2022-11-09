老婆圍浴巾喺大哥房內食呢樣嘢　人夫目擊發嬲竟被岳母斥大驚小怪

雖然是親人，但只圍浴巾不覺得害羞嗎？有台灣人夫於討論區發文表示，與老婆結婚後一起住在娘家，沒想到日前回家目擊令人崩潰的一幕，老婆竟然只圍着浴巾在大哥房內吃鹹酥雞，他沒忍住發脾氣，卻被岳母斥大驚小怪，他只好問網民：「真的是我小心眼嗎？」



有台灣人夫於討論區發文表示，日前回家目擊令人崩潰的一幕，老婆竟然只圍着浴巾在大哥房內吃鹹酥雞。（Getty Images）

該名人夫於「爆料公社–匿名公社」發文指出，老婆與2名哥哥感情很好，婚前舅子一直沒給他好臉色看，婚後他以為關係會變好，結果卻沒有。前陣子他與老婆慶祝結婚周年，原想二人世界約會吃美食，詎料2名舅子知道後跟着外出當電燈泡，老婆還覺得沒關係，他不滿地說「他們3個走一起，把我丟在後面讓我很不爽」，抱怨婚後住在娘家已沒什麼二人世界時間，沒料到想單獨約會也不行。

他續說，最讓他抓狂的是日前下班，一回家就看到老婆只圍着浴巾在大哥房內吃鹹酥雞，他沒忍住發脾氣，卻被岳母斥大驚小怪。老婆辯稱，「只是剛洗好澡而已，而且門開着，岳母也在，都覺得我在大驚小怪」。他無奈地指，雖然知道老婆和舅子自小一起長大，但現在他們已成年，「而且我跟老婆也結婚了，不是應該要尊重我嗎？怎麼會覺得是我小心眼想太多？」

不少網民指出，樓主老婆一家有問題，「老婆這樣很不ok」、「沒教養的一家人，其實不少呢，翻白眼。反問老婆，如果今天是你妹妹，也就是小姑子，圍個浴巾單獨跟你在房間，老婆可以接受嗎？」、「感同身受，要嘛搬出去、要嘛離婚，價值觀不同真的很難相處，而且你老婆也不尊重你」。也有人認為，「有些家庭是真的沒在對性上面有什麼顧慮，所以也有可能是真的很開放囉」。