綠帽派對｜渣男偷食弟婦　然後男友再偷食佢老婆　女網友崩潰放生

男友的已婚朋友出軌，偷食對象還是弟婦，本來這已經夠誇張，誰知之後的事情發展還要更戲劇化，讓女網友也不禁嘆道：「沒想過我的人生會這麼像電視劇的劇情。」



陳姓女網友在網上討論區「爆料公社」發文分享一宗發生在自己身上的感情瓜葛，不少網民表示同情，但也有人指原PO做法也有問題：「怎麼會叫男友過去安慰？是不怕走火嗎？」

點圖看原文全文及原PO跟搶自己男友的人妻對話截圖：

+ 23

「我的男友劈腿他朋友的老婆，然後我男友他朋友跟弟婦在一起！沒想過我的人生會這麼像黃金時段電視劇的劇情，我已將男主角放生，各位小心點。」

「男朋友會跟他朋友的老婆在一起，是因為剛開始對方跟我男友哭訴說被她老公外遇，外遇對象還是自己弟弟的老婆，然後弟弟又才剛過世。因為同情你，怕你想不開，覺得讓我男友去陪你聊聊天應該沒關係，畢竟他是你老公的朋友，你們比較熟，但到最後卻是你來搶我的男友，還有臉跟我說『想聽看看我想跟你說什麼』？」

「拜託，你自己都還沒有離婚，有什麼身分來跟別人談戀愛，還那麼理直氣壯？我5年感情就這樣被你摧毀，你卻一點愧疚感都沒有！」

【延伸閱讀】舊手機藏老公婚前驚人秘密 比出軌更令人妻崩潰：有沒有遺忘藥？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

「一開始不是還跟我們說兩個小孩是你的命嗎？怎麼一交到男朋友（我男友），馬上就說小孩不要了，小孩要給對方父母，真的一點責任感都沒有，你的孩子真的很可憐。嘴上還說你跟他不能這樣，那我也都請你不要再跟他聯絡了，結果呢？」

「表面上答應，私底下繼續約他出門，清明連假四天玩的開心嗎？又去台南又去逛麗寶。你自己也受過的傷，為什麼要加在別人身上？為什麼可以這麼理直氣壯？奉勸各位不要同情人，不然最後被同情的就是自己！」

網民紛紛留言：「還好你還沒結婚，可以趕快放手，總比結了婚、孩子生了3個結果發現他外遇還被強迫離婚好！」「其實不管是誰的朋友，我想正常人一樣都不會叫自己的另一半去陪別的女人聊天吧……只能說『一個巴掌拍不響』，男友也有問題。」「一般這種情況不都是同性去比較好，怎麼會叫男友過去安慰？是不怕走火嗎？」「是她拯救了你才對喔！這種男的還好只是男友，要是嫁了……到時候一樣會被綠，反而更糟糕！」

【延伸閱讀】【帽事嘅】女友轉性唔再因M到亂發脾氣 偷睇手機先發現心碎真相（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】