睇住呀！佐敦現疑似碰瓷　短褲女突坐私家車前稱被撞　後續更離奇

小心！睇住呀！有網民在社交平台表示，日前在佐敦目擊疑似碰瓷事件，指有名女子在未有碰撞下，突坐在私家車前並大叫「你車到我，我現在很痛」，後來她見有人上前拍照後離開，事件十分離奇。



有網民在佐敦目擊疑似碰瓷事件，指有名女子在未有碰撞下，突坐在私家車前並大叫「你車到我，我現在很痛」。（FB「香港交通及突發事故報料區」圖片）

該網民在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發文，上載2張事發照片，他指前日（7日）晚上7時許，正在佐敦白加士街等候外賣，突然有名身型瘦削、穿短褲的女子衝到中線一部藍色私家車前，「車都沒撞到」就坐在地上，用不純正的廣東話大叫「你車到我，我現在很痛！」。惟不到3分鐘後，有路人衝上前拍照時，她就自行離開了。樓主因而呼籲，「開車人士真的要小心碰瓷！」。

目擊者表示，該名身型瘦削、穿短褲的女子突衝到一部藍色私家車前，「車都沒撞到」就坐在地上，用不純正的廣東話大叫「你車到我，我現在很痛！」。（FB「香港交通及突發事故報料區」圖片）

帖文引起網上熱議，有網民表示近日聽到不少碰瓷事件，「昨天元朗又有，剛剛才有人說旺角有」，感嘆道「到底條命賤成點，先要咁樣揾食」，但亦有人認為大部分車輛都有設置車Cam，相信能保障自己，「現在啲車多已經有cam搵唔到食㗎啦」。

有網民則建議報警處理，「只要講報警叫救護車佢就即走！非常簡單！」，但亦有的擔心報警反而正中下懷，「叫白車可能會中伏，點知佢本身有咩傷，現在有專人教告人的」。有經驗的網民則分享稱，可能碰瓷黨過一會才去小額錢債處追討賠償，故車主必須要保留車Cam，「本人有類似經歷，雖然最後冇事，不過都煩咗成年」。