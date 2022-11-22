懷舊？老闆規定睇報紙做剪報　打工仔雙手黑晒呻：而家仲有人睇？

隨着科技愈來愈發達，紙本刊物逐漸被淘汰，改被網上媒體取代。惟近日有打工仔發文大吐苦水，稱公司規定員工每天必須看紙本報紙，並且要做剪報，導致其雙手「黑晒」，大嘆在現今的網媒時代，老闆還堅持員工看報紙的奇怪要求，「今時今日仲有幾多人會睇紙本報紙？」。



有打工仔發文指公司規定每日都要看完紙本報紙後再剪輯留記錄，不明白現時網上眾多新聞，為什麼仍要強迫人看報紙？（《哈利波特》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「其實真係唔明點解而家仲要睇紙本報紙？」為題發帖，指公司一直有訂閱報紙，並規定員工每天早上必須看完報紙及剪報作為記錄，令他非常困惑。樓主形容報紙「有陣味」，每次看完更需洗乾淨被油墨弄黑的雙手，導致手部皮膚非常乾燥，慨嘆「其實真係好唔明，而家咁多網上新聞，上網睇完print出嚟唔好咩？」。

樓主稱， 雖然他曾向公司建議以影印網上新聞代替剪報，惟老闆堅持己見，「寧願用錢去訂報紙，今時今日仲有幾多人會睇紙本報紙？」。

有網民稱已經很久沒看紙報，更指紙媒只會被時代淘汰，「報紙只會被時代淘汰，依家好多紙媒都轉電子版」。（《親愛的翻譯官》劇照）

帖文一出，大批網民認同樓主的看法，直言自己很少看報紙，認為紙媒只會被時代淘汰，「古老公司」、「好多年前已無睇報紙，只用免費報紙墊嘢」、「而家好多紙媒都轉電子版」、「（剪報紙）唔知會唔會又帶出環保問題」、「已轉睇網上版多年」。

有人則認為看報紙亦有其好處，「港人陋習，自己唔需要就話人古老，自己鍾意就話懷舊，港人自私！」、「永遠有人喜歡印份議程在手，當你做到管理層，你就明當中原因」。有人則開玩笑指，作為打工仔，必須明白「老闆永遠是對的」之道理，留言稱「老細出糧畀你，叫你做咩你就做，係咪想唔撈？」。