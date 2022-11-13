穿瑜伽褲上班被老闆訓話3小時　港女悉原因崩潰無奈：老闆要咁做…

【瑜伽褲／職場熱話】女性穿瑜伽褲出街上班到底有什麼問題？有港女於討論區發文表示，她早前穿瑜珈褲上班，卻被老闆「訓話」了3個小時，其間老闆竟要求她做一件事，令她感無奈，「唔怪之得俾老細訓話咗3個鐘」。事件引來網民熱議，有人質疑樓主穿瑜珈褲上班居心，「賣肉定返工？」、「唔炒你算係咁」；也有網民笑言「你老細應該想睇耐啲啫」。



女性穿瑜伽褲出街、上班常常惹來熱議。（示意圖／gettyimages）

該港女於香港討論區以「今日着咗條瑜珈褲返工。之後俾老細訓話咗三個鐘」為題發文，稱自己早前穿瑜珈褲上班，卻被老闆傳召「訓話」，令她大感不解，「唔明有乜問題？...」。而她之後獲悉原因無奈，「原來着瑜珈褲要打底。唔怪之得俾老細訓話咗三個鐘…但打底會好熱，算，理得佢」。

有港女於討論區發文表示，她早前穿瑜珈褲上班，卻被老闆「訓話」了3個小時。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，不少人笑言，「老細話你打咗底，咁都唔明」、「妳老細應該想睇耐啲啫」、「係咪你無搭配好」。也有網民不明白樓主為何穿瑜珈褲上班，「唔炒妳算係咁」、「賣肉定返工」。

亦有網民質疑事件真偽，「老細好得閒？」、「老作，老細咁得閒3個鐘對住妳？」。另有網民估計樓主是男人，但樓主否認並不滿反駁，「唔好煩啦，我無雀架」。

瑜伽褲是女性常見衣着之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼