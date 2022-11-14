中學女老師課室拍AV　學生看片崩潰：那是我座位…　被罰下場慘了

看到老師在課室內你的座位上拍「AV（成人影片）」，會有何反應？美國亞利桑那州一所中學就有女老師在課室裏拍AV，學生看片時發現場景相當眼熟，驚覺老師拍攝地點竟然是座位桌椅，於是告訴父母，觸發大批家長向學校抗議。據報該女老師已被學校解僱。



美國亞利桑那州一所中學有女老師在課室裏拍AV。（示意圖，Feliphe Schiarolli／Unsplash）

綜合外媒報道，涉事女老師原於亞利桑那州哈瓦蘇湖城（Lake Havasu City）中學「Thunderbolt Middle School」任職，惟有8年級學生（初中學生）意外在網上找到女老師拍攝的AV，更發現許多場景都是平日上課的班房內，包括其座位，令他相當震驚，於是告訴父母。

事件傳開後觸發大批家長不滿，走到學校抗議女老師行為。（示意圖／gettyimages）

事件傳開後觸發大批家長不滿，走到學校抗議女老師行為。有學生家長指出，該女老師有一個公開帳戶分享連結到其色情網站的超連結，「這帳戶是公開的，孩子們會關注她」。也有學生家長批評女老師行為過分，不但常發表色情內容，甚至還在學生座位桌椅上拍片，「那是我朋友女兒的桌子，這讓她感覺很羞辱，老師毫不在乎學生看到會怎樣」、「我們的孩子不應該遇到這種情況，我乖乖繳稅，不是為了付錢給女老師拍色情片！」，強調教師們受薪教育孩子，應要有更高道德標準。

面對群情洶湧，學校回應稱涉事女教師的AV並非在上課期間拍攝，學校亦已辭退該名老師，呼籲家長刪除在孩子手機中的所有相關影像。由於女老師行為未必涉及犯罪，目前警方未有起訴女老師。