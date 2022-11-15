分手償還清單│女生遭前男友阿媽追收拍拖費　麵米都要計震驚網民

談戀愛拍拖期間的花費要如何計清計楚？內地近日熱傳山東菏澤一對情侶分手後，男方任職會計的母親竟然列出「分手償還清單」，列出2人交往期間的花費，要求女方還錢，當中連麵及米錢都不放過，引來大批網民震驚，直指「分手就對了」。惟不少網民看過清單內容後風向逆轉，反指女方「沒結婚為什麼花人家那麼多錢？」。



看到前男友母親的「分手還錢清單」，女方當堂「氣炸」，直言沒想過會遇到這麼不可思議的事情。（示意圖／GettyImages）

內地媒體報道，該對情侶因為個性不合分手，詎料男方任職會計的母親，竟然取出了2張手寫賬單，列明2人拍拖期間各項消費。從清單圖片見到，除了頸鏈、紅包利市等價格較高昂的物品，連牛奶、水果，甚至麵（2袋麵24人民幣）、米（1袋大米49人民幣，1袋小米38人民幣）、月餅（1箱100人民幣）等都包括在內，可說是鉅細無遺。

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看到這張「分手還錢清單」，女方當堂「氣炸」，直言沒想過會遇到這麼不可思議的事情。目前雙方仍在協商費用。

事件引來網民熱議，大批網民認為女方分手做法正確，「恭喜啊！這要是以後結婚了可還得了」、「分手就對了」、「還好分手了，不然這種掌控慾強的婆婆，加上一個說了不算還啥都跟媽媽匯報的老公，這日子沒法過」、「有福之人不入無福之家」、「小東西算這麼細，太過分了」

惟之後不少網民看過詳細清單後，風向逆轉，反指女方做法不妥，「沒結婚為什麼花人家那麼多錢？」、「清單大部份都是整箱的，這麼大量不幫忙支付一點嗎？」、「這指X光片、打點滴都要別人付錢？是乞丐嗎？」。