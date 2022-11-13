夫遇車禍變植物人　妻分居20年後提離婚　揭心寒內情官判不准離婚

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛？台灣一名人妻婚後與丈夫育有2名子女，詎料丈夫遇到車禍重傷變成植物人，人妻照顧8年後選擇帶子女離家與丈夫分居，20年後向法院訴請離婚。惟法官審理後揭出事件的心寒內情，指出造成雙方分居20多年的原因，是人妻不肯與丈夫同甘共苦，更曾把丈夫棄於夫家附近的路邊，強行把他送回夫家所致，，認為夫妻應同甘共苦，因此判其敗訴，不准離婚。



台灣1名人妻婚後與丈夫育有2名子女，詎料丈夫遇到車禍重傷變成植物人，人妻照顧8年後選擇帶子女離家與丈夫分居，20年後向法院訴請離婚。（示意圖，Jon Tyson／unsplash）

綜合台灣媒體報道，該居於台南的人妻於1990年與丈夫結婚，夫婦誕下2名子女，惟丈夫於1993年遇上嚴重車禍受傷，變成植物人，經人妻照顧8年稍有起色，但仍須監護宣告（由法院選任監護人、輔助人來代替並且協助當事人處理法律事務），並由其弟弟擔任監護人。此後2人分居，20年後人妻向法院訴請離婚。

根據判決書，人妻表示8年間她除了獨自照顧丈夫及撫養子女，還要服侍老爺奶奶，只靠打散工補貼家計，至8年後身心俱疲，健康狀態瀕臨崩潰，於是在2001年起與丈夫分居，帶着子女離家生活。直到20年後，她認為與丈夫已分居達20年，婚姻也無任何維持下去的感情基礎，於是訴請離婚。

人妻表示8年間她除了獨自照顧丈夫及撫養子女，還要服侍老爺奶奶，只靠打散工補貼家計，至8年後身心俱疲，健康狀態瀕臨崩潰，於是與丈夫分居。（示意圖／gettyimages）

丈夫提出反駁時更道出心寒內情，原來當年他受傷後，妻子不顧父母反對，堅持帶他和小孩外出居住，但之後又因無力照顧他，竟把他棄置在父母住所附近路邊，直到父母發現後，才把他帶回家照顧。丈夫又批評人妻離家後對他不聞不問，認為人妻主觀上是厭棄他，不願與他共同生活，認為若婚姻有裂痕，妻子要負較大責任，也無理由訴請離婚。

法官最終判人妻敗訴，不准離婚。（示意圖／gettyimages）

台南地院法官審理時指出，是人妻把丈夫送回原生家庭，才導致2人分居20多年。法官又說，婚姻關係本來就會遇上許多困難，2人應該基於婚姻基礎互相扶持及克服，即人妻理應同甘共苦，如今卻違背婚姻承諾，棄無法自理的丈夫於不顧，長達20年未有照料丈夫，認為2人無法維繫婚姻，人妻要負較大責任，故判人妻敗訴，不准許其離婚請求。全案可上訴。