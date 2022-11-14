去杏花邨定小西灣？女生搭的士終極轉軚　司機反應引網民爆笑

的士司機每天接載多名乘客，可謂見盡人生百態，間中或會有趣事發生。1名司機日前就在其facebook專頁分享，稱曾接載1名少女，惟對方卻遲遲未決定要到杏花邨還是小西灣，起初目的地為小西灣，後來又兩度改變想法。司機未有因此不滿，其幽默的回應反而引來網民討論，笑言「一係個女仔好索，一係司機好有愛」。



有的士司機在網上分享趣聞，指早前接載1名少女，對方上車後遲遲未能決定目的地。（資料圖片）

該名司機在facebook專頁「的士佬奇遇記」發文，稱早前遇到1名少女上車，對方仍未決定到杏花邨還是小西灣，司機只好先向港島東方向行駛，不久少女表示要到小西灣，司機欣然答允，但少女很快又改變目的地到杏花邨，不足10秒，少女再稱「真係唔好意思！都係去返小西灣啦！唔改㗎啦！」。

面對遲疑未決的乘客，司機沒有因此不滿，反而回應說「妳仲可以諗多500米…400米…300米…200米…100米…最後決定？」，少女感到尷尬，最終仍表示目的地為小西灣。司機將這段經歷分享至網上，稱讚該名乘客全程都很有禮貌，只能慨嘆「女人真善變」。

的士司機的搞怪回應引來網民大讚，不少人指司機脾氣好。（Google圖片）

帖文引來網民討論，大讚司機脾氣好，留言稱「好彩唔係去柴灣定柴灣角」、「翠灣邨丟低佢，行去兩邊都近」、「你同佢講，可以先車妳去杏花邨之後再去小西灣」、「司機脾氣真好，畀着我發咗老脾」。司機亦出面解釋他對該名乘客的包容度，「又唔使發脾四（氣）嘅，未到又順路，咪玩下先，最怕遇到講啲唔講啲嗰類客」。