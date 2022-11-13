港女搭的士稱無錢要回家取　警員面前哭喊炫富：我每月搭萬幾蚊

乘搭公共交通工具前應帶備足夠金錢繳付車資，以免發生不必要紛爭。有的士司機於網上發文分享車內拍攝鏡頭影片，提醒行家要小心1名涉乘搭「霸王的」的女乘客。司機於影片中指責坐在後座的女乘客到達目的地後，聲稱身上沒錢而打算下車回家取錢，司機擔心對方「走數」，雙方爭持不下，司機決定報警。警員到場後，女乘客露出可憐的樣子，哭泣地炫富稱，「我想講我日日都係call車㗎囉，你可以check任何1個的士台，我每1個月係搭1萬蚊的士㗎」，又斥責司機是「瘟神」。最後女乘客爸爸到場繳付車資，女乘客下車時態度180轉變，爆粗怒斥司機，詛咒「轉頭撞車死」，影片於網上引起熱議。



有的士司機於網上發文分享車內拍攝鏡頭影片，提醒行家要小心1名涉乘搭「霸王的」的女乘客。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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該名的士司機於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」分享3段共長近12分鐘的車內拍攝鏡頭影片，左下角顯示事發時間為昨早（11月12日）8時許，司機於帖文批評「妳每月搭一千萬的士關我鬼事咩，而家搭車妳就係要畀錢啦」、「講嘢語無倫次，到尾咪一樣要找，妳走得甩咩」。

第1段影片起初，坐在後座的女乘客向司機表示，「唔好玩啦，好冇呀？」，司機甚為憤怒地指斥女乘客到達目的地後稱身上沒錢而拒絕付錢，因而報警，「我冇玩過妳呀，你自己清醒回下帶，妳做過啲咩先啦」、「妳話又非禮喎，又話我強姦妳，挾持喎」。女乘客隨後氣定神閒地說「慢慢等囉」，司機指「大家講道理㗎嘛，啱唔啱呀？妳去玩求開心，我做生意㗎，咁我冇錢收咁點呀？」、「我頭先喺妳屋企門口㗎，咁妳冇錢畀我話返上屋企喎，咁如果個個客咁樣，咁我唔使做啦，返咗屋企我邊度搵妳呀？」。

第2段影片顯示，多名警員到場，司機下車向警員說明糾紛詳情，女乘客留在車上，其間女警要求她先戴上口罩，女乘客翻找了1陣袋子後聲稱「跌咗」。其後女乘客爸爸到場，不滿指責司機，「你做咩咁講我個女呀」，女乘客語帶溫柔地勸交，「冇嘢呀，冇嘢呀，阿Sir，對唔住」。

第3段影片，女乘客面對男警前來詢問竟上演「苦情戲」，哭泣道「我想講我日日都係call車㗎囉，你可以check任何1個的士台，我每1個月係搭1萬蚊的士㗎」、「你每1個月可以搵邊個叫做黎小姐，冇任何1個的士台唔識我囉」、「我好多錢呀」、「每1個月我搭萬幾蚊的士呀，我有1個固定嘅職業，我日日都搭的士出入，我唔係今日先撞着呢個瘟神」。

隨後女警安慰及勸導女乘客「認真嘅，香港好多的士司機，佢唔認識妳亦都好正常，啱唔啱？佢亦都唔會查每1個乘客係咪坐萬幾蚊的士嘅，明唔明？」，並叮囑隨後到場的女乘客爸爸付錢。此時女乘客不滿道「仲要畀佢呀？」，女警指出「你都未畀錢」，女乘客不屑地「哼」了1聲，更邊下車邊向司機爆粗，詛咒「轉頭撞車死」。

網民留言批評，「唔戴口罩應該罰錢啦！一個月搭萬幾蚊的士好勁咩！」、「咩年代呀，大把支付工具啦」、「以後見到流水響order要小心」、「想喊博同情？咩年代？」、「條女見警察即變晒面扮慘，唔去做茄喱啡嘥咗」、「見佢咁嘅狀態，madam應該要搜下袋，可能有嘢發現」、「成條片最清楚就係爆粗嗰幾句」、「把口毒X到呀，落咗車最尾叫司機撞車死」、「點解佢覺得最後都係應該唔使畀錢？呢個係重中之重喎」。